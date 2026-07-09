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新北消防局爆採購弊案「2人遭聲押」！　專委50萬、大隊長10萬交保

▲新北市消防局爆採購弊案，災害搶救科後勤股陳彥彰。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市消防局爆採購弊案，災害搶救科後勤股陳彥彰遭聲押。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

新北市政府消防局8日上午8時許遭新北市調處展開大規模搜索，初步了解，全案與採購弊案相關，專門委員尚少華、災害搶救科採購承辦人員、力中消防公司員工等共10多人陸續到案說明，其中力中負責人林王森、災害搶救科後勤股陳彥彰訊後遭檢方聲押。

▲新北市消防局爆採購弊案，新北消防局專門委員尚少華。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北消防局專門委員尚少華。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，力中消防為號稱國內市占率最高的消防業者，其中新北市消防局為最大客戶，採購金額破億元，全案疑似涉及收賄、圖利等罪嫌。檢調8日展開大動作搜索，其中專門委員尚少華以及一名災害搶救科採購承辦人遭新北市調處持搜索票帶走，至於前新北消防局長黃德清也遭搜索，但並未遭檢調帶回。

▲新北市消防局爆採購弊案，災害搶救科後勤股陳彥彰的妻子。（圖／記者陳以昇攝）

▲災害搶救科後勤股陳彥彰的妻子。（圖／記者陳以昇攝）

另外，第一救災救護大隊大隊長蕭柏桓、災害搶救科後勤股陳彥彰、災害搶救科後勤股陳彥彰的妻子，以及力中消防11名員工，凌晨陸續到案說明。

▲第一救災救護大隊大隊長蕭柏桓（前災害搶救科長）。（圖／記者陳以昇攝）

▲第一救災救護大隊大隊長蕭柏桓（前災害搶救科長）。（圖／記者陳以昇攝）

檢方漏夜偵訊後，認為陳彥彰涉犯洩漏國防以外秘密、使公務員登載不實文書、詐欺得利及圖利等罪嫌，至於力中國際負責人林王森則涉犯圖利、詐欺得利等罪嫌，且2人有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲新北市消防局爆採購弊案，力中消防公司負責人林王森 。（圖／記者陳以昇攝）

▲力中消防公司負責人林王森 。（圖／記者陳以昇攝）

檢方認為，被告尚少華、蕭柏桓涉有圖利罪嫌，分別諭知50萬元、10萬元金額交保，至於張姓女科員則涉有洩密罪嫌，諭知5萬元金額交保候傳，其餘人等請回。至於全案詳情仍有待進一步調查釐清。

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