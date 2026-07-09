颱風外圍環流過大　可能「往南偏移」！鄭明典：宜蘭防強風驟雨

記者施怡妏／綜合報導

強烈颱風巴威逐漸接近，周五晚到周日晨全台嚴防狂風驟雨，前氣象局長鄭明典表示，依目前官方預報路徑來看，颱風外圍大環流若往台灣北部接近，部分氣流繞過台灣地形並受到阻擋，可能在背風面的台東附近形成地形低壓，影響颱風中心接近台灣時的移動情況，可能會往南偏移，產生「繞圈」現象。

▲巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）



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地形效應恐致路徑南偏



前氣象局長鄭明典在臉書發文，「當颱風外圍環流很大時！」以現在官方預報路徑來看，颱風外圍大環流往台灣北部接近時，外圍環流會繞過台灣地形，其中部分氣流受到台灣地形阻擋，會在背風面台東附近產生地形低壓。

鄭明典指出，地形低壓產生後，會使颱風中心在接近台灣時，可能往南偏移，也可能產生「繞圈」現象。他提醒，當出現繞圈現象時，原本背風面的宜蘭（或部份花蓮），可能會受到颱風眼牆的強風驟雨影響。

▲鄭明典解釋「繞圈」現象。（圖／翻攝自鄭明典FB）



鄭明典：全台都要嚴肅面對



鄭明典8日晚間也在臉書分享一張圖片並表示，「這是很接近官方預報路徑的風雨圖！不是預報，只是當作示意圖參考：降雨的高風險區很明確，如果考慮模式常低估颱風環流和西（南）風輻合的雨量，其實全台灣都要很嚴肅的面對巴威颱風！」不過，由於強風區變化大，所以無法用單一預報圖表示，台東則可能出現焚風。

根據中央氣象署公布的颱風消息資料顯示，強颱巴威9日凌晨2時的中心位置在北緯17.6度，東經130.8度，並以每小時13公里的速度，向西北進行。中央氣象署預報員張承傳表示，預估最快今日（9日）下午就會發布海上警報，深夜有機會發布陸上警報，周五晚到周六（10日至11日）颱風影響最為明顯。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

