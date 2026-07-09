巴威逼近！新航酷航10、11日取消16航班　飛台班機受影響

▲圖為新航與酷航班機。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著颱風巴威進逼台灣，新加坡航空與酷航雙雙宣布調整航班，10日與11日合計18趟航班受影響，其中16趟取消。

新航2航班改時間、4航班取消

8視界新聞網報導，根據新加坡航空網站公告，10日往返新加坡與台北的SQ878、SQ879航班將更改出發時間，分別調整至上午11時與傍晚5時半起飛

，不過11日往返新加坡與台北的SQ876、SQ877、SQ878、SQ879航班取消。

新航表示，目前情況充滿變數，後續仍可能有其他航班受到波及，正密切通知所有受影響的乘客，並呼籲旅客隨時上官網查詢最新動態，所有因航班取消受影響的旅客，將協助安排改搭其他航班，或為機票未使用的部分申請全額退款。

酷航取消12航班 涵蓋日韓及台北轉機

酷航則在官網公布取消12趟往返新加坡與日本、韓國，以及經台北轉機的航班，10日與11日取消的航班，包含往返日本東京的TR874、TR875、TR866、TR867；往返日本札幌的TR892、TR893；以及往返韓國首爾的TR872和TR873。

酷航指出，受影響乘客同樣可選擇更換航班或申請全額退款，若是透過旅行社或合作夥伴航空公司訂購機票的顧客，可直接向旅行社或購買機票的航空公司尋求協助。