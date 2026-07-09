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洋裝大露背「渾圓側乳」全看光！　網紅一上飛機被投訴

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲蘿薩琳上機之後，被空服人員當場要求穿上外套遮住身體。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西網美兼模特兒蘿薩琳（Karol Rosalin）聲稱，在她搭機前往度假勝地時，因身上穿的黃色露背洋裝遭其他同機乘客反應太過暴露，在飛機起飛前被空服人員當場要求穿上外套遮住身體。

太陽報報導，來自巴西聖保羅的蘿薩琳在事發當天穿著一件剪裁貼身、背部與雙側完全挖空的黃色夏日洋裝，登上前往旅遊勝地費爾南多·迪諾羅尼亞島（Fernando de Noronha）的航班。不過在她入座後，隨即有空服人員上前關切。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲蘿薩琳曾被《花花公子》澳洲版透過AI分析評為2024年擁有「最完美身材」的女性。（圖／翻攝自IG）

蘿薩琳表示，當時正值起飛前不久，工作人員就來詢問她是否有外套可以遮蓋身體，因為有另外一名乘客對她的服裝感到不舒服，「我選了一件露背與露側邊的夏日洋裝，就像許多人去度假勝地旅遊時穿的一樣」，完全沒料到會造成尷尬，特別是在前往同一個目的地的乘客之間。

為了避免在飛行途中惹麻煩，蘿薩琳最後從包包拿出衣服穿上，但也坦言當時不知自己做錯什麼，並認為她只是要去度假，卻突然感覺到她的身體在飛機上成了問題。

蘿薩琳透過社群媒體發布健身相關內容，曾被《花花公子》澳洲版透過AI分析評為2024年擁有「最完美身材」的女性。

她過去曾經登上新聞版面，例如販售運動後流下的汗水，每瓶價格超過200英鎊（約台幣8630元），以及在零下5度的雪山進行拍攝性感照片後緊急送醫，臀部完全失去感覺陷入恐慌。

▼蘿薩琳在雪山拍攝工作（右圖）時緊急送醫。（圖／翻攝IG）

-5℃雪山脫了！辣模嗨拍美照　下秒「屁股沒知覺」緊急送醫

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