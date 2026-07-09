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日韓「危險勾結」踩底線！北韓氣炸怒嗆：在擁核武國前自取滅亡

▲▼南韓國防部長安圭伯今年1月訪日時，曾在位於日本神奈川縣橫須賀市，與日本防衛大臣小泉進次郎一起打桌球。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國防部長安圭伯今年1月訪日，前往神奈川縣橫須賀市，與日本防衛大臣小泉進次郎一起打桌球。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

面對日韓兩國近期迅速靠攏，北韓（朝鮮）終於坐不住了！隨著日本防衛大臣小泉進次郎於6月28日出訪南韓，甚至南韓空軍接受日本自衛隊空中加油補給，北韓透過「對敵研究院」發表評論，痛批日韓兩國「狼狽為奸」，怒嗆這場危險的軍事勾結完全是在核武國家面前玩火，最終只會招致滅亡。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓「對敵研究院」室長姜哲秀（音譯）發表標題為「危險的軍事勾結，只是自取滅亡」的評論。姜哲秀毫不客氣地警告，「無論日韓是要搞軍事同盟還是其他花樣，由最強核武國家在朝鮮半島（韓半島）建立起不可撼動的戰略格局，這點絕不可能被改變。」

南韓《韓聯社》指出，發表文章的「對敵研究院」，其前身正是過去直屬北韓統戰單位、專責對南韓事務的「祖國統一研究院」，在北韓改變對南韓政策方向後，改名為帶有強烈敵意的對敵研究院。

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎訪韓，與南韓國防部長安圭伯展開會談。（圖／達志影像／newscom）

▲日本防衛大臣小泉進次郎訪韓，與南韓國防部長安圭伯展開會談。（圖／達志影像／newscom）

北韓在評論特別點名日韓近期一連串的「越界」行為，包括日本防衛大臣小泉進次郎、南韓國防部找安圭伯6月在首爾高調會談，以及南韓空軍軍機接受日本自衛加油物資補給等。北韓認為，兩國的合作方向顯然是在朝向簽署《日韓軍需物資相互提供協定》（ACSA）邁進，因此絕對無法坐視這種軍事上的暗通款曲。

姜哲秀更狠酸，日韓兩國高喊的安保合作，實際上就是衝著北韓而來，同時也是在向美國的全球霸權策略靠攏，試圖打造美日韓「三角核武共助體制」來牽制周邊國家。他直指，從日韓不斷附和美日韓三方合作、企圖在自家防衛範圍外配置長程飛彈，甚至意圖擁有核動力潛艦等，就能看出兩國的野心與狐假虎威。

面對日本與南韓、美國攜手步步進逼，北韓在文末重申其鋼鐵般的強硬立場。姜哲秀強調，在當前瞬息萬變且無法預測的國際局勢，北韓唯有持續強化「核武力量」，徹底展現身為核武國家的威嚴與地位，才是主動應對危機、守護區域和平安全的唯一道路。

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