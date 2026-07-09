哈米尼遭美以擊殺「建築淪廢墟」！　伊朗官媒首度公開畫面

▲伊朗公布新影片。（圖／翻攝自X@FarsNews_Agency）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗8日發布今年2月美國與以色列聯手空襲德黑蘭導致前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡的新畫面，可見建築物徹底淪為廢墟。哈米尼在開戰首日遭擊斃，而這段影片發布之際，正值哈米尼葬禮期間。

???? انتشار تصاویر دیده‌نشده از حسینیهٔ امام خمینی در بیت رهبری پس‌از حملات ناجوانمردانه آمریکا pic.twitter.com/wAtiRzxjZ2 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 8, 2026

美以狂轟擊殺哈米尼 建築淪廢墟

澳洲天空新聞、以色列時報等報導，美國與以色列的聯合攻擊行動擊殺哈米尼，並炸傷其子、現任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba），同時引爆中東戰事。

法斯通訊社（Fars）8日透過社群平台X釋出這段影像，畫面中原本戒備森嚴的建築物徹底崩塌，支撐梁柱裸露在外，大量磚瓦碎石散落滿地。影片最後則以一段哈米尼的背影當作結尾。

哀悼群眾怒吼 反對美國以色列

與此同時，成千上萬的哀悼者8日湧入伊拉克聖城納加夫（Najaf）參加哈米尼葬禮活動現場，支持者高舉哈米尼畫像，沿途高喊「美國去死」與「以色列去死」口號，靈柩車隊在擁擠街道中緩慢駛過。

現場除了飄揚著伊朗與伊拉克國旗，由伊朗扶持的伊拉克民兵組織也現身力挺，揮舞陣營旗幟加入遊行隊伍。