蘋果摺疊iPhone傳進入最後衝刺　供應鏈：7月底量產、9月亮相

▲摺疊iPhone爆料。（圖／fpt.）



記者吳立言／綜合報導

蘋果首款摺疊 iPhone 再傳新進展。根據最新供應鏈消息，蘋果已完成摺疊機關鍵零組件與機構設計驗證，預計將於本月底開始量產，並維持今年 9 月發表的時程，意味著蘋果布局多年的摺疊手機產品有望正式亮相。

3D 列印鉸鏈問題傳已解決

報導指出，蘋果先前開發過程中，曾因採用 3D 列印製作的鉸鏈模組，在耐久測試後出現異音及部分組裝公差偏高等問題，一度引發市場擔憂可能影響上市時程。不過，供應鏈人士透露，大部分技術問題目前已獲解決，產品已進入量產前最後準備階段，由鴻海負責初期生產，三星顯示器則供應可摺疊 OLED 面板。

傳供應鏈備貨提高至 1,000 萬部

另一方面，近期市場也傳出，蘋果已通知供應商將首款摺疊 iPhone 的零組件備貨量，由原先約 700 萬至 800 萬部提高至約 1,000 萬部，反映蘋果對新產品需求抱持較高期待。不過，目前提高的是零組件準備規模，並不代表首批實際出貨量。

規格傳採 7.8 吋內螢幕、5.5 吋外螢幕

綜合目前市場傳聞，蘋果首款摺疊 iPhone 預計採書本式摺疊設計，搭載約 7.8 吋內螢幕與 5.5 吋外螢幕，展開後厚度約 4.5 mm，機身採用鈦金屬材質，後置 4,800 萬畫素雙鏡頭，售價預估介於 2,000 至 2,500 美元之間。不過，截至目前為止，蘋果尚未正式公布產品名稱、規格與售價，相關資訊仍有待官方發表確認。