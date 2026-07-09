美網紅「為躲警察」跳湖溺斃！　生前打滾、叫罵超失控

▲美國健身網紅墨菲在泰國不幸溺斃。（圖／翻攝YouTube@ConnorMurphyOfficial）



記者吳美依／綜合報導

美國32歲健身網紅墨菲（Connor Michael Murphy）7日在泰國不幸溺斃，據傳他生前曾出現怪異舉動，並且似乎為了躲避警察而跳入湖中，最終釀成悲劇。

《紐約郵報》、《曼谷郵報》報導，這起悲劇發生在泰國中部北欖府（Samut Prakan），位於曼谷南方約25公里。

墨菲在租住2個月左右的社區內與保全爆發口角，他試圖攔截路過車輛搭便車，卻被保全阻止，隨後在地上打滾、大聲叫罵，但一看見警察到場，竟立刻拔腿就跑。

接下來，墨菲縱身躍入深達10公尺的湖中，隨即消失在水中。多名潛水員在湖中搜索約30分鐘後，終於在距岸邊約20公尺處尋獲其遺體。

警方初步研判墨菲死因為溺水，現場並無打鬥或外力傷害跡象。

墨菲的22歲女友也對其失控舉動毫無頭緒，但透露他曾趁自己熟睡時在租屋處亂潑油漆，導致多項家具與擺設毀損。

墨菲在YouTube擁有逾236萬訂閱者，他最後一次上傳影片是在意外發生的6天前，宣稱自己正在「吸收馬斯克的靈魂」。

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