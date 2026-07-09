3周後再碰面！李在明推「軍艦製造」助陣川普　相約美國打高爾夫

▲G7峰會合影，川普與李在明、義大利總理梅洛尼、歐盟高峰會主席柯斯塔等人。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

赴土耳其出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的南韓總統李在明，於當地時間7日晚間，再度與美國總統川普碰面。這不僅是兩人繼G7峰會後，短短3週內第二度會晤，李在明更針對川普先前關切的「建造軍用船艦」提出後續合作，親自推薦南韓優秀的造船企業。

同時，雙方也說好近期將安排李在明出訪美國，相約一起切磋高爾夫球技。

力挺美軍艦製造！李在明設實務小組「全力配合」



根據《韓聯社》，南韓青瓦台昨（8）日透過書面簡報指出，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）夫婦於7日晚間舉辦盛大的官方歡迎晚宴，李在明與夫人金惠景共同出席。晚宴期間，李在明與川普再次「巧妙同框」，由於距離上個月在法國埃維昂（Evian）舉辦的G7峰會才剛過3週，兩人互動格外引人注目。

青瓦台透露，李在明此次會面中，特別針對川普上一次提出的軍用船艦建造需求，進行了更進一步的後續協商。李在明當場向川普表達力挺態度，「將針對總統（川普）的請求給予最大限度的協助」，同時在現場積極當起「超級推銷員」，向美方大力引薦南韓擁有頂尖造船技術的優秀企業。

▲G7峰會正式晚宴，美國總統川普坐在南韓總統李在明旁。（圖／翻攝自X）

為了不讓合作淪為口號，美韓雙方元首也達成共識，接下來將正式啟動實務級別的協商，針對具體的合作方案進行深入且全面的評估。

「小白球外交」定案！近期將啟動訪美行程

除了攸關國防與經濟的軍艦合作案，李在明也展現出與川普的好交情。雙方在晚宴上提到了在G7峰會時的約定，當時川普便曾熱情邀約李在明打高爾夫球。

青瓦台指出，兩位領導人在此次晚宴中再度確認了這項「小白球約定」，並決定在不久後、選擇最適當的時機，正式推進李在明的訪美行程，屆時也將順理成章地舉辦眾所矚目的「美韓元首高爾夫球會晤」，透過輕鬆的運動外交進一步加深兩國盟友情誼。

此外，李在明在此次出訪土耳其的行程中，也抓緊機會與多個國家的元首進行雙邊互動，就能源、核電、基礎建設等多元領域的合作方案展開廣泛討論，積極為南韓爭取更多國際合作的發展空間。