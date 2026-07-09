快訊／尹錫悅「阻擋逮捕」　大法院判處7年徒刑定讞！

▲南韓前總統尹錫悅妨礙公搜處逮捕行動，遭判處7年有期徒刑定讞。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅發布緊急戒嚴後，曾於2025年1月3日涉嫌指示總統辦公室警護處警衛人員築起「人牆」、阻擋高位公職者犯罪搜查處（公搜處）前往總統官邸執行法院逮捕令，同時侵害部分國務委員審議權。對此，南韓大法院（最高法院）召開三審，駁回上訴，判處尹錫悅7年有期徒刑定讞。

根據《韓聯社》，南韓大法院今（9）日下午2時（台灣時間下午1時）起，在大法院1號法庭針對尹錫悅特定妨礙公務執行、濫用職權、妨礙權利行使等罪嫌召開上訴審宣判，由大法官李叔妍擔任主審，判決過程採即時直播，最終判處尹錫悅7年有期徒刑定讞，維持二審判決，比特檢組求處的10年徒刑還要更輕。

儘管此次判決過程允許對外直播，但尹錫悅並未出席法庭，因為南韓現行法規規定，被告並無出席上訴審的義務。

▼2025年1月3日，公搜處人員進入首爾市龍山區尹錫悅總統官邸，逮捕行動以失敗告終。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年1月15日凌晨4時，公搜處再度前往總統官邸逮捕尹錫悅。（圖／路透）

尹錫悅因於2024年12月3日緊急發布戒嚴、下令戒嚴軍闖入國會與中央選舉管理委員會（中選會），最終遭到國會通過彈劾。尹錫悅當時因三度未回應公搜處傳喚要求，因此公搜處、警察廳國家搜查本部於2025年1月3日首度執行逮捕行動，卻因總統官邸警護處築起「人牆」頑強抵抗而失敗。2025年7月，尹錫悅遭內亂特檢組羈押起訴。

據悉，首爾中央地方法院於今年1月16日針對上述罪嫌召開一審，判處尹錫悅5年有期徒刑；今年4月，首爾高等法院在二審判處尹錫悅7年有期徒刑。

另外，根據韓媒《YTN News》，針對上述妨礙公搜處人員逮捕尹錫悅等罪嫌，首爾中央地方法院同樣於9日召開審判，在一審判處前總統官邸警護處處長朴鍾俊4年有期徒刑、前總統官邸警護處次長金成勳5年有期徒刑、前警護處警護本部長李光宇（音譯）2年6個月有期徒刑。擔憂有逃亡串證之虞，法官當庭羈押朴鍾俊、金成勳、李光宇。