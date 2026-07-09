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韓「水炸彈」暴雨狂轟！70歲老翁失足墜急流失蹤　泥流如瀑布猛灌

▲▼南韓慶尚北道聞慶市潁江9日氾濫，周圍農田淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓慶尚北道聞慶市潁江9日氾濫，周圍農田淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓全國今（9）日遭受梅雨與強烈滯留鋒面雙重夾擊，多地慘遭驚人「水炸彈」狂轟，引發河川氾濫與山崩。慶尚北道榮州市一名70多歲老翁散步時不幸失足墜河，當場被湍急惡水沖走，至今生死未卜。此外，洶湧暴雨造成交通全面癱瘓，高速鐵路（KTX）與普通列車共有近60個班次嚴重延誤，多處社區與商圈更被泥流淹沒，災情慘重。

散步踩空墜河！搜救隊因「流速過快」陷入苦戰

根據《韓聯社》，南韓氣象廳9日針對忠清道、慶尚北道、全羅北道與京畿道南部等多地發布豪雨特報，部分地區甚至出現每小時高達80毫米的「極端強降雨」，多條主要河川水位在短時間內急劇暴漲。

▲▼南韓慶尚北道聞慶市南院川，70多歲老翁失足墜河，消防緊急搜救。（圖／VCG）

▲南韓慶尚北道聞慶市南院川，70多歲老翁失足墜河，消防緊急搜救。（圖／VCG）

9日上午9時1分左右，慶尚北道榮州市南院川邊，一名70多歲的男性在生活支援員（隸屬保健福祉部，定期察訪獨居老人）的陪同下出門散步，未料卻踩空失足，瞬間墜入暴漲的河水，當場被兇猛的急流吞噬。雖然警方與消防當局派遣搜救隊趕往現場，但因現場水流實在太快，水下能見度極差，導致搜救行動陷入極大苦戰，老翁至今仍處於失蹤狀態。

130年首見！山崩土石流如瀑布直衝社區　雞龍山商圈變「黏土島」

南韓9日針對忠清南北道發布豪雨特報，同時慶尚北道、全羅北道、京畿道南部、江原道出現每小時降雨量達80毫米的強降雨。

南韓氣象廳統計，從9日凌晨0時至下午3時的累積降雨量，忠清南道天安市174.7毫米、世宗市150毫米、忠清北道報恩郡149.9毫米、忠清北道清州市148.4毫米、忠清南道公州市118.5毫米、慶尚北道醴泉郡112毫米、慶尚北道奉化郡104.5毫米、京畿道水原市107.2毫米、大田市104.5毫米等。

▼南韓9日暴雨肆虐，忠清北道清州市無心川氾濫。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓9日暴雨肆虐，忠清北道清州市無心川氾濫。（圖／達志影像／newscom）▲▼南韓忠清南道公州市雞龍山東鶴寺附近溪水暴漲。（圖／VCG）

▲南韓忠清南道公州市雞龍山東鶴寺附近溪水暴漲。（圖／VCG）

大田市儒城區松江洞，一處大型社區旁的野山因不敵暴雨狂炸，整片山坡地在清晨6時崩塌。目擊居民驚恐表示，「山裡就像瀑布一樣，泥水跟土石瘋狂沖下來！」大量土石直接掩埋了社區外寬達4線道的馬路，更將居民停放的車輛壓毀，嚇得社區管委會清晨6時就全體出動緊急廣播，協助居民移車逃難。

忠清南道公州市的知名景點「雞龍山東鶴寺」，同樣因溪水暴漲引發大規模土石流。崩塌的巨石與泥沙瞬間堵死，破壞當地的排水管與自來水管，導致整座餐廳與商店街在幾分鐘內被泥流淹沒。一名經營飾品店的商販看著眼前一片廢墟絕望表示，「前年也淹過，但這次水居然直接淹到膝蓋！商品全泡水了，真的不知道該怎麼辦。」

▲▼南韓京畿道始興市十字路口淹水。（圖／VCG）

▲南韓京畿道始興市十字路口淹水。（圖／VCG）

海陸空交通大癱瘓！雙鐵58班次集體大誤點

持續不斷的暴雨也徹底擊潰當地交通路網。京畿道平澤市一處別墅旁的擋土牆在中午傾倒壓毀車輛，導致7名居民緊急撤離；連接大田市、世宗市與忠清北道的重要幹道，也因土石流，造成上班尖峰時段交通全面大癱瘓。

在鐵路交通部分，雖然一度因線路安全問題而停駛的京釜線與忠北線已於上午9時52分復駛，但韓國鐵道公社（KORAIL）證實，截至中午12時，暴雨已導致雙鐵大規模延誤。其中26班高速列車（KTX）延誤20至80分鐘，32班一般列車延誤高達30至150分鐘，且隨著暴雨中心不斷轉移，延誤班次正持續激增。

▲▼因南韓大田、忠清南北道集中性暴雨，一般列車運行受到影響。（圖／達志影像／newscom）

▲因大田、忠清南北道集中性暴雨，一般列車運行受到影響。（圖／達志影像／newscom）

韓國鐵道公社緊急呼籲，由於極端豪雨區域變化莫測，未來誤點情況恐再擴大，建議旅客隨時透過App或官網查詢最新列車動態，或改搭其他交通工具。

目前南韓各地方政府已全面拉響警報，針對多處地下車道、河濱停車場及國立公園露營區實施封閉管制，全力嚴防大雨帶來進一步的傷亡。

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