強颱巴威進逼「最猛時間」曝！颱風眼清晰挾暴風雨　沖繩首當其衝

▲截至9日上午10時20分，強颱巴威朝西北方移動。（圖／翻攝自Zoom Earth）

記者羅翊宬／綜合外電報導

強颱巴威（第9號颱風）持續朝西北西移動，日本氣象廳預估將維持「非常強」等級，明（10）日至11日逼近沖繩縣先島群島（宮古島、石垣島等），11日凌晨最接近當地，不僅可能帶來足以吹垮部分住宅的猛烈強風，也將帶來豪雨、掀起巨浪與風暴潮，日本航空已宣布48個國內航班停飛。

由於巴威也將在10日至11日對台灣造成最劇烈的影響，氣象單位提醒民眾密切留意最新颱風動態。

根據《日本放送協會》、《全日本新聞網》，日本氣象廳表示，截至今（9）日上午6時（台灣時間上午5時），強颱巴威位於菲律賓東方海面，以每小時20公里速度朝西北西前進，中心氣壓925百帕，中心附近最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，暴風半徑內平均風速達每秒25公尺以上。

▲強颱巴威朝西北方進逼，日本沖繩縣先島群島首當其衝，包括石垣島、宮古島等。（圖／翻攝自維基百科）

日本氣象廳氣象監視警報中心預報官矢野由和指出，強颱巴威將維持強度持續朝沖繩逼近，10日至11日將非常接近宮古群島、八重山群島（石垣島等）、與那國島、尖閣諸島（釣魚台）等先島群島，其中11日凌晨最為接近。

日本氣象廳指出，先島群島10日預估最大瞬間風速可達每秒50公尺，可能吹翻大型卡車，11日更可能增至每秒70公尺，風勢足以造成部分住宅倒塌。日本氣象廳更預估，平均最大風速恐怕達到約每秒40公尺，已達可能吹倒電線桿、路燈，甚至造成部分房屋倒塌的危險等級。

除了暴風之外，沖繩沿海也將出現伴隨湧浪的狂浪，鹿兒島縣奄美地區同樣可能出現大浪，沖繩還須防範警報等級的豪雨及風暴潮。日本氣象廳表示，從9日至12日發布波浪警報的可能性相當高，截至11日中午前24小時以內累積雨量也可能達200毫米。

▲日本氣象廳預估，強颱巴威颱風中心約11日上午抵達沖繩先島群島。（圖／日本國氣象廳）

矢野由和呼籲，目前暴風尚未開始，是民眾把握時間完成防颱準備的最後時機，「請盡可能利用這段時間做好準備。」

另外，日媒《氣象新聞》（WNI）指出，此次強颱巴威的颱風眼透過衛星雲圖清晰可見，由此可以預估其威力非常強，沖繩縣先島群島從今（9）日起風勢逐漸增強，10日晚間至11日早晨刮起暴風，10日早晨至11日早晨預估總降雨量可達200至300毫米，最多甚至可達500毫米。

日本氣象廳提醒，此次颱風暴風圈通過沖繩縣先島群島可能持續約一天，暴風開始後，在戶外活動將有生命危險，呼籲民眾儘早前往堅固的建築物避難，在室內時遠離窗戶，以降低災害風險。

受到颱風影響，日本航空宣布10日已有48個日本國內航班取消，主要包括從沖繩那霸、宮古、石垣等機場起降的航班，以及從鹿兒島機場和鹿兒島縣離島起降的航線。其他航空公司也提醒，未來航班可能視天候調整，旅客應隨時確認最新航班資訊。

此外，日本氣象廳也提醒，受到颱風外圍湧浪影響，日本西部及東部太平洋沿岸海域同樣可能出現高浪，呼籲沿海地區民眾提高警戒。