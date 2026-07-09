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快訊／艦艇兵收假沒回部隊...驚見碼頭漂浮　同袍跳海拉起送醫不治

▲▼鼓山落水 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲19歲的海軍阿兵哥收假未歸，同袍後來在哨船頭海面發現他，送醫搶救不治。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍一名年僅19歲的官兵，昨（8）日開心放散步假，原定深夜24時前須回營報到，不料收假時間到了卻未回營，同袍警覺不對勁，在碼頭四周瘋狂搜尋，最後在鼓山區哨船頭碼頭赫見熟悉的身影在海面上浮沉，幾名同袍奮不顧身跳入冰冷海水中將人拉上岸，已無呼吸心跳，不幸的是，該兵經送醫搶救，仍於今日（9）凌晨宣告不治。

據了解，該名19歲官兵昨晚獲准放散步假出營放風，本該在深夜24時前返艦收假，但集合哨音響起卻遲遲不見人影。

眼看收假時間已過，單位同袍立刻動員全體幹部與同僚，打著手電筒在漆黑的碼頭周邊展開地毯式搜尋。今日凌晨0時許，搜救人員在哨船頭碼頭附近的海面上，驚見一個黑影隨波逐浪，仔細一瞧，正是失蹤的同袍。

現場幾名水性極佳的年輕同袍見狀，直接「撲通」肉身跳進海中奮力將人拉上岸，轄區新濱派出所與救護車也火速趕抵現場，警消立刻接手進行心肺復甦術（CPR）持續按壓，一路鳴笛狂飆送醫，最後不治。

警方初步調查，現場並無集體聚眾或與人發生肢體糾紛的情事，目前全案已緊急報請檢察官進行相驗，並將配合司法程序相關規定辦理，進一步釐清墜海原因。

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