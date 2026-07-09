蘋果停止驗證多款舊 iPhone、iPad！壞了恐變磚

▲蘋果會不定期移除舊 iPhone、iPad 的版本驗證。（圖／取自蘋果官網）

記者黃肇祥／綜合報導

手上有舊款 iPhone 或 iPad 的收藏家要注意了！蘋果停止簽署多款舊型裝置的 iOS 驗證通道，這些設備將無法再進行降級，且若不慎故障需要系統恢復，恐怕會面臨無法啟用的風險，想留作紀念的果粉務必多加留意與愛護。

根據外媒《9to5mac》報導指出，蘋果即日起不再為 iPhone 5c 驗證安裝 iOS 10.3.3 與 iOS 10.3.4 的 IPSW 韌體版本，這項變動預估也會影響到最高僅支援至 iOS 10.3.4 的 iPhone 5。在 iPad 方面，初代 iPad mini 將無法再透過 OTA 線上更新的方式安裝 iOS 8.4.1，亦無法透過刷機下載 iOS 9.3.5 與 iOS 9.3.6；而 iPad 2 則是停止更新或恢復 iOS 6.1.3、iOS 8.4.1、iOS 9.3.5 及 iOS 9.3.6 等版本。

上述版本皆已經是數年前發表，早已淡出主流市場，因此不會影響絕大多數的用戶，惟有刻意保留舊裝置進行軟體測試，或喜愛懷舊收藏的玩家，會面臨無法降級回特定版本的限制。需要注意的是，萬一設備發生故障需要進行系統恢復，就有可能因為蘋果伺服器拒絕簽署驗證，導致裝置陷入「變磚」而無法正常啟用的窘境。

蘋果同步關閉 iOS 26.5、iOS 26.5.1 認證通道

除了老舊機型，針對現行的一般用戶，蘋果本週也同步關閉了 iOS 26.5 與 iOS 26.5.1 的認證通道，不再允許用戶降級回先前的版本。主要是因為六月底推出的 iOS 26.5.2 屬於「重要安全性更新」，一口氣修補了將近 30 個系統漏洞。為了確保所有用戶的隱私與設備安全，蘋果通常會在安全新版本釋出後不久，便迅速關閉舊版本的降級通道，避免駭客利用已知漏洞進行攻擊。