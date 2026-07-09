名嘴：致癌油已不是食安問題　是在野黨發動的政治攻擊





▲汪潔民。（圖／記者姜國輝攝）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，國民黨更質疑行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良蓋牌。對此，名嘴汪潔民今（9日）先是用AI指出，大豆（黃豆）本身完全沒有問題，世界衛生組織等權威機構也從未將大豆列為致癌物，產生致癌物另有原因。他更直言，當許久未表現的藍委王鴻薇、徐巧芯又出現的時候，可以合理理解，中聯脂的致癌油事件已經不是食安問題，是在野黨發動的政治攻擊。



針對致癌油爭議，汪潔民表示，理智很難，自己懂，但無知更可怕，如果拿「無知」用作民粹出來攻擊或政治鬥爭是可惡！

汪潔民表示，自己問AI「大豆油致癌是豆子問題嗎」？不是，大豆（黃豆）本身完全沒有問題。近日台灣發生的「大豆沙拉油致癌物超標」食安風暴，是源於「中聯油脂」自主檢驗發現其生產的大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標達4.05倍。此物質並非天然存在於大豆中，世界衛生組織等權威機構也從未將大豆列為致癌物。

汪潔民指出，以下拆解致癌物產生的真正原因，大豆油與大豆的安全性差異、毒素生成的真正來源：製程與溫度；天然大豆並不含苯駢芘。

汪潔民提到，食品技師與毒物專家指出，這類多環芳香族碳氫化合物（PAHs）主要在以下情況下人為或外在污染產生，在高溫精煉異常，有機物在精製油脂時，若遭遇約 400 度以上的高溫加熱或操作不當，就可能自然生成苯駢芘。

汪潔民說，原料直火乾燥，若大豆在採收後的乾燥過程中，採用了直火加熱燃燒的方式，燃燒煙霧可能會污染大豆表面。

汪潔民表示，自己真的不想打臉任何人，可就是有一堆人湊過來被打，這是扎扎實實台中市政府衛生局食品安全科怠惰！

汪潔民也直言，當許久未表現的王鴻薇、徐巧芯又出現的時候，可以合理理解，中聯脂的致癌油事件已經不是食安問題，是在野黨發動的政治攻擊。