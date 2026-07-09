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員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！台中炸雞店急開除　網怒灌負評

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲員工踩雞皮的影片炎上。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中連鎖炸雞店「伍兩五炸雞」爆出食安爭議，一名員工8日深夜在IG分享腳踩雞皮的影片，還對著鏡頭笑喊「在幫雞皮去角質」，畫面曝光後立刻在Threads瘋傳，引發大批網友痛批「太噁心」、「以後不敢吃了」，店家Google評論也遭一星負評灌爆。對此，業者緊急發出聲明澄清，影片中的雞皮是報廢食材，並非販售商品，涉事員工也已立即開除，並將配合主管機關調查。

從影片中可見，廚房內擺放著一桶桶剛處理好的雞皮，一名裸著上身的員工直接站進桶內，以雙腳踩踏雞皮，還一邊對鏡頭笑喊「在幫雞皮去角質」。畫面曝光後迅速在社群平台發酵，網友紛紛開批，「為什麼現在人都喜歡把會被炎上的東西發上網」、「常常叫他們外送，再也不吃，噁爆。」

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事情炎上後，涉事員工緊急關閉社群帳號，店家Google評論仍被大批網友灌入一星負評，甚至有人惡搞將店名改成「用腳踩炸雞專賣店」，引發更多討論。

店家聲明「為報廢食材，並非為販售商品」

對此，「伍兩五炸雞」9日凌晨緊急在IG發出聲明表示，「影片中之雞皮為報廢食材，並非為販售商品。」店家指出，涉事員工因認為「反正是報廢品沒關係」，一時抱著好玩的心態拍攝影片，沒想到遭公開流傳，造成社會大眾誤解與不安，對於此次事件造成消費者極度不安與困擾，深感抱歉。

店家也強調，已針對太平二店負責人進行處置，影片中的員工已依法終止勞動契約並立即開除，同時啟動法律程序，未來也將加強員工管理，並主動聯繫、全力配合主管機關後續稽查與調查。

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