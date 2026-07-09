不排除提告　萬美玲喊「我們受傷了」：佀廣洋不會傷害別人

▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋被網控霸凌，即使日前鞠躬致歉，但也反駁多項指控，讓許多人不埋單，要求他退選的聲音不斷。對此，萬美玲今（9日）表示，孩子有任何事情，就是要嚴加管教，也尊重佀廣洋在這件事情上的處理。萬美玲也強調，她絕不會用特權壓迫學校、替兒子關說，而佀廣洋在嚴格的管教下，也不會傷害別人，希望大家不要再造謠；在這個過程中，「其實我們已經受傷了」，如果大家還繼續攻擊，在司法的部分，很多支持者、律師已經在做一些整理。

萬美玲9日接受中廣《千秋萬事》專訪，首度正面回應佀廣洋的爭議。萬美玲說，網路上最沸沸揚揚的是佀廣洋5歲在幼兒園對同學頭髮塗白膠，以及國二時叫同學「阿醜」的綽號，她今年3、4月明確知道後，把兒子跟當時的老師、同學找來詢問，即使前者年代久遠，佀廣洋表示不記得，後者可能是因為彼此互相取綽號，但佀廣洋認為忽略同學的感受，所以都願意道歉。

「我向來的態度是，孩子有任何事情，其實我們就是要嚴加管教。」萬美玲說，但網路後來指控非常失控，包括她要求全校重考，讓她覺得荒謬至極，班上幾十人，這是可能的事情嗎？完全是沒有的事，另外還有佀廣洋考學測也可能是她去關說，讓她不知道從什麼地方回應起。

萬美玲強調，「我只能告訴大家，絕對不會有這樣的事情。我不是一個，我絕對不是一個會用特權去壓迫學校、欺壓學校的人，更不會用特權為我自己的這個孩子謀關說，絕對不會有這樣的事情」、「他（佀廣洋）在求學成長階段絕對不是一個品學兼優的好學生，但是在我們的這個嚴格的管教之下，他也不會是一個，去傷害別人，或者是為非作歹的這樣的一個人」。

▲佀廣洋日前為霸凌鞠躬道歉。（合成圖／佀廣洋提供）

至於被傳要求警衛罰寫佀廣洋的名字、佀廣洋因為特權沒當兵等事，萬美玲也一一反駁。萬美玲表示，如果是她知道的事情，不管任何時刻，她一定是把它處理到最好，但完全沒有發生的事情，也沒有人給她們公道，一開始選擇包容，結果抹黑、造謠越來越嚴重，這兩天有聯繫律師，會再決定是否交由司法來釐清事情，因為在這個過程中，「其實我們已經受傷了」。

主持人王淺秋追問，要提告嗎？萬美玲回應，佀廣洋的聲明書上，針對造謠、抹黑的部分寫得很清楚，大家也可以看一下佀廣洋道歉的原因，希望大家不要再繼續造謠或攻擊。整件事當中，如果一直說不清楚，說完了大家也還要繼續攻擊，在司法的部分，很多支持者、律師已經在做一些整理。

另外對於佀廣洋被要求退選的聲音，萬美玲說，佀廣洋是獨立大人了，尊重他在這件事情上的處理，其實參選議員是他自己決定，希望能來做公眾事務。所以未來佀廣洋應該要怎麼走，她覺得應該會跟他的支持者一起決定、一起努力。