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台南通學步道7年優化123校　總長度近25公里打造安全上學路

▲台南市政府推動通學步道優化，7年來累計獲核定123校，打造平坦、安全、友善的上學路。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府推動通學步道優化，7年來累計獲核定123校，打造平坦、安全、友善的上學路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動人本交通，積極建置與優化校園周邊通學步道，為學童打造安全上學路，提升周邊交通品質。自2019年起至今，已累計獲中央核定123校，其中72校陸續完工、51校施作中，總長度估計近25公里，成效逐步展現。

市長黃偉哲表示，市府自7年前起透過專案計畫，積極向中央爭取經費，推動通學步道改善工程。通學步道整新後，鋪面不僅更加平整、寬敞，也讓學校與社區透過綠美化共同參與，為生活道路增添創意，同時強化學生交通安全教育與鄰里互助情誼。

▲台南市政府推動通學步道優化，7年來累計獲核定123校，打造平坦、安全、友善的上學路。（記者林東良翻攝，下同）

工務局指出，2019年起，中央陸續推出「提升道路品質計畫」及「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，希望透過公共建設與友善環境規劃，協助地方改善校園周邊通學環境，建置安全的人車分流空間。

工務局表示，市府鼓勵各校推動通學步道優化及建置，7年來中央累計核定123校，若以每校平均施作長度逾200公尺估算，總長度超過24.6公里。部分學校也同步規劃家長接送區，讓接送動線更順暢；另有部分位處市集、鬧區的學校，透過增設避車彎，分散上下學人潮與車流，避免全部集中在校門口，讓師生通行更安心，周邊交通也更順暢。

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