委內瑞拉3811死！媽媽受困11天靠「餵母乳」保住3孩　獲救瞬間曝

▲ 一名母親與3個孩子在廢墟中存活11天。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉6月24日發生雙強震，截至8日累計3811人罹難、逾1.6萬人受傷、近1.8萬人流離失所，成為該國近代史上最嚴峻的人道危機之一。但在滿目瘡痍的廢墟之中發生奇蹟，一名母親受困瓦礫堆中仍靠著哺乳保住3個孩子的性命，受困11天終於獲救。

《半島電視台》報導，拉瓜伊拉州卡拉巴列達（Caraballeda）卡里貝區（Caribe）一棟12層高的住宅大樓在地震中倒塌，救援人員在瓦礫堆中持續搜救，5日深夜聽見微弱的求救聲，挖開重重混凝土後發現一名母親和3名子女奇蹟生還，其中包括一名嬰兒。

這名母親在黑暗中靠著餵母乳哺育孩子，撐過長達11天的等待，獲救的畫面在網路瘋傳，令眾多網友動容，「這樣的女性值得一座紀念碑。」

另一名母親帕蒂尼奧（Dayana Patiño）與出生僅18天的幼子大衛（Juan David）被困約12小時後獲救，她當時向BBC表示，兒子給了她保持清醒和警覺的動力，「只要他還活著，我就要活下去。我時不時摸他的鼻子，確認他還在呼吸。」她的丈夫赫森（Gerson）得知妻小生還後泣不成聲，「我以為他們死了」，「看到兒子的那一刻，我感覺自己重生了。」

然而，至今仍有無數家庭焦急尋找親人。聯合國駐委內瑞拉人道協調員蘭波拉（Gianluca Rampolla）警告，隨著搜救持續進行，死亡人數勢必將繼續上升。但因黃金救援期將盡，國際救援隊伍已陸續準備撤離，許多居民只能徒手在廢墟中挖掘。