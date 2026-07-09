WHO揭全球癌症「殘酷貧富差距」　2050年恐年增近3500萬例

▲ 全球癌症病例持續攀升。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）最新發布的全球癌症現況報告揭示，目前全球每年估計新增2060萬起癌症病例及1000萬人死於癌症，預計至2050年，新增病例數將攀升至近3500萬例。更令人憂心的是，報告直指全球在癌症預防、診斷、治療及照護上的不平等差距持續擴大，數以百萬計的患者仍深陷困境。

根據《衛報》，WHO癌症防治小組負責人伊爾巴維（Andre Ilbawi）指出，外界長期聚焦於科學突破帶來的希望，卻忽略現實中大多數患者面臨的殘酷處境，「這個故事是真實的，值得被訴說，但它並非故事的全貌。」

全球92%人口受癌症影響 各國存活率懸殊

WHO估計，全球每5人中就有1人會罹患癌症，若將家人確診的情況納入，全球多達92%人口皆與癌症有所交集。至於存活率，高收入國家乳癌及兒童癌症患者有85%至少能存活5年，低收入國家卻不到30%。

藥品可及性也嚴重失衡，在中低收入國家，WHO列為優先的前20種癌症藥物可取得比例僅9%至54%，高收入國家則達68%至94%；全球還有23個國家並無任何放射治療設施。且全球2/3的國家未將癌症納入全民健保給付範圍，部分地區多達9成患者因費用過高放棄治療。

來自奈及利亞的乳癌倖存者暨病患權益倡議者西蒙-哈特（Abigail Simon-Hart）表示，她親眼看過許多家庭被迫在支付醫藥費與孩子的學費之間二選一，甚至有女性寧可死亡也不願接受手術切除乳房。

4成新病例可預防 子宮頸癌消除目標現曙光

不過，報告也點出幾項正面進展，包括子宮頸癌已有望達到消除目標、菸草使用率呈現下降趨勢，以及多數國家已建立國家癌症行動計畫。國際癌症研究機構（IARC）副主任蘇爾喬馬塔蘭（Isabelle Soerjomataram）也提到，目前已知約4成新增癌症病例與菸草、酒精、肥胖及感染等可預防的風險因素有關。

WHO呼籲國際社會將「照護」的重視程度提升至與「治療」同等地位，並敦促各國政府全面投入資源，縮小全球從預防、診斷到治療的巨大鴻溝。