不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

▲巴威颱風影響，海上航班出現異動。（圖／航港局提供）



生活中心／台北報導

強颱巴威即將影響台灣，海陸空交通將受到影響。《ETtoday新聞雲》整理各地交通最新異動情況，幫助讀者掌握最新資訊。

海運

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(一)本島至離島間海運客運航線開停航情形如下：

1.北部地區：基隆馬祖航線9日部分停航，10日及11日停航，12日預計正常開航。

2.南部地區：

(1)高雄澎湖航線原訂10日航班提前至9日開航、10及12日停航、11日無航班。

(2)布袋澎湖航線9日部分航班提前開航、10至11日全面停航。

(3)將軍東吉航線9日無航班，10至12日停航

(4)安平馬公航線9至12日無航班

(5)馬公望安七美高雄9至12日無航班

(6)東港小琉球航線9日部分停航、10日至11日全面停航。

(7)鹽埔小琉球航線9日至11日全面停航。

3.東部地區（富岡-綠島、成功-綠島、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼）：9日至11日全面停航，12日開航情形須視海氣象狀況再行評估。

(二)小三通航線開停航情形如下：

1.馬祖地區：福澳-琅岐9至11日停航；白沙-黃岐9日部分停航，10至11日停航。

2.金門地區：金門-石井及金門-五通9日預計正常開航。

公路

今年5月12日通車的台61線淡江大橋位於淡水河口，公路局表示，預估10日中午平均風速將會達到8級、晚間達到10級，北區養護工程分局將依據淡江大橋「危險預警緊急應變計畫」平均風速達8級將降低速限、達10級將封閉淡江大橋，以維行車安全，請預定往來此路線的用路人多加留意天候狀況。

鐵路

台鐵公司宣布，7月9日及10日東部幹線經北迴線及南迴線開往西部之EMU3000型新自強號列車，開放發售當日無座票，以增加運能。另提醒旅客，持無座票旅客不得進入騰雲座艙（第6節）及自強號3000型不開放電子票證乘車，請旅客注意搭乘。

阿里山林鐵7月9日上午10時從嘉義開往阿里山之定期列車停駛；其他本線（阿里山-嘉義區間）及阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3條支線之各班次列車正常營運；7月10至12日全線預警性停駛。後續將視天候及路線巡檢狀況，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。

航空

台灣虎航宣布，7月9日航班提前如下：IT232 桃園-沖繩那霸航班、IT289 沖繩那霸-高雄航班；7月9日航班延後如下：IT706/IT707 桃園-名古屋往返航班。

華航表示，受巴威颱風影響，今天CI122／CI123桃園往返沖繩航班提前；周五（10日）CI120／CI121 、CI122／CI123桃園往返沖繩航班、CI132／CI133高雄往返沖繩航班取消，晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班取消。

華航表示，因應巴威颱風可能影響航班，為使旅客能提前彈性妥善安排行程，持搭乘日為7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理。

長榮航空航班異動：

7月10日

BR112/BR113 台北往返沖繩取消

BR186/BR185 台北往返沖繩取消

BR159 首爾往台北取消

BR007 舊金山往台北提前（當地時間7月9日13:00提前至7月9日11:00）

7月11日

BR170/BR169 台北往返首爾取消

BR160/BR159 台北往返首爾取消

受巴威颱風影響，華信航空明、後日國內航班異動如下：

7月10日協助疏運旅客，華信航空上午加開松山-金門航班AE2063/AE2064/AE2065/AE2067共4架次；加開高雄-澎湖航班AE337/338；松山、台中出發午後航班取消；高雄出發下午2時後航班取消；松山、高雄往返南竿全日取消。

7月11日國內線航班全日取消。

立榮航空7月10日松山往返花蓮取消；早上10點後，松山、台中出發往返馬祖航班取消；中午12點後，松山、台中出發往返澎湖、金門航班取消；下午2點後，嘉義、台南、高雄出發往返澎湖、金門航班取消；松山往返花蓮、台東航班全日取消。7月11日，立榮航空國內線航班全日取消。

國泰航空宣布，因受颱風巴威影響，航班異動如下：

7月10日：CX402/464/408 香港-台北取消、CX448 香港-高雄取消、CX479/469 台北-香港取消

7月11日：全日香港-台北取消、全日香港-高雄取消、全日台北-香港取消、全日高雄-香港取消、台北-東京成田/大阪/名古屋取消、東京成田/大阪/名古屋-台北取消

7月12日：CX407 台北-香港取消、CX449 高雄-香港取消

新加坡航空航班異動：

7月10日

* SQ878（新加坡－台北）原訂起飛時間11:45， 提前起飛時間11:00

* SQ879（台北－新加坡） 原訂起飛時間17:45，提前起飛時間17:30

7月11日

* SQ876（新加坡－台北）、 SQ877（台北－新加坡）、SQ878（新加坡－台北）、SQ879（台北－新加坡）取消

中國南方航空取消往返台灣航班如下：

7月10日：CZ3016/CZ3015 台北-武漢-台北、CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北

7月11日：CZ3088/CZ3087 台北-深圳-台北、CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北、CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北、CZ3024/CZ3023 台北-鄭州-台北

泰越捷航空取消7月10日以下航班：

VZ568曼谷－桃園、VZ568桃園－沖繩、VZ569沖繩－桃園、VZ569桃園－曼谷