泛藍分裂！藍營戰將初選落馬　改披親民黨戰袍選到底

▲親民黨徵召蕭夙玲投入新北市第三選區（新莊）市議員選舉。（圖／親民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

日前投入國民黨新北市議員新莊選區初選，最終敗給新莊區泰豐里長王珮宇的蕭夙玲，今（9日）改接受親民黨徵召，投入新莊市議員選舉。親民黨今舉辦徵召記者會，不少在地里長到場聲援，蕭夙玲表示，她會持續關注國家電影文化中心、環境改善及青年發展等議題，以行動證明服務決心。

新北市第三選區（新莊區）議員應選7席，國民黨提名議長蔣根煌、議員蔡健棠與里長王珮宇；民進黨提名現任議員翁震州、林秉宥與吳奕萱與陳岱吟；民眾黨提名現任議員陳世軒，共8人搶7席，競爭激烈。

而藍營也出現分裂危機，國民黨籍前青工總會長陳茂嘉表態參選，有一定地方實力的蕭夙玲也脫黨改披橘袍參選。

親民黨高規格開記者會徵召提名蕭夙玲，並由親民黨發言人胡文琦主持，現場也有多位當地里長站台。親民黨介紹，蕭夙玲深耕新莊十六年，走遍每一條街頭巷尾，關懷鄉親、解決鄉里大、小事。蕭夙玲在新莊與大家共同生活、共同打拼，沒有華麗文宣包裝，只有在地的真實相伴。

親民黨指出，對蕭夙玲而言，讓新莊人、新莊事變得更好，不僅是責任，更是使命！蕭夙玲決心繼續努力，為新莊爭取更多建設、營造更好的生活品質。