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巴威颱風逼近！楊文科「公假赴中祭祖」　縣府：一切依照規定

記者杜冠霖／台北報導

6月底強降雨，新竹縣出現2死1失聯及多處嚴重淹水等災情，且新竹縣長楊文科臨時才授權各鄉鎮市公所、學校首長自行評估停班課，荒謬決策引發批評，如今巴威強烈颱風即將來襲，楊文科近日以「公假自費」率團赴中交流，也包含祭祖等行程。昨（8日）台灣前進5位議員參選人赴縣府抗議，並表示，楊文科在防災關鍵時刻棄守轄區，縣府應就行程性質、經費來源及是否再度赴廣東汕尾祭祖，提出說明。新竹縣府則稱，一切按照規定，此次祭祖安排在周末假日，行程是公假自費。

▲新竹縣長楊文科出席藍營縣市長聯合對策會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者林敬旻攝）

竹東五峰議員參選人林裙靜表示，縣府公開資料顯示表定的參訪時間是7月6號到7月9號，楊文科在強颱巴威逼近前夕搭機離境，而6月26日強降雨才剛造成新竹縣2死1失蹤的悲劇，縣府防災神經理應更加緊繃。林裙靜質疑，楊文科作為新竹縣的大家長，「交流活動有比鄉親的生命財產更重要嗎」。

竹北市民代表參選人洪瑞瑾指出，移民署公開檔案顯示，楊文科此行對外說法是「文化交流」，但根據公開的交流計畫，實際的行程地點是廣東汕尾。去年，楊文科同樣以交流為名，實際上卻跑去汕尾祭祖，最後還變成中共統戰的樣板新聞。洪瑞瑾質疑「楊文科縣長，你這一次是不是也是去祭祖？」

竹北市民代表參選人許育綸則就「宗親同行」提出質疑：楊文科去年率近50人的台灣楊氏宗親代表團赴廣東汕尾拜訪，今年是否也是如此？宗親團的旅費是由公費支應還是落地招待？縣長的考察團名單，是否夾帶宗親會成員一起出訪？許育綸批評，若情況屬實，等同縣府帶頭操作「一起去的自由行」，是非常不良的示範。

竹北東區議員參選人張育慈則針對縣府對外交流計劃書提出兩項疑問。她指出，計劃書上寫的是「公假自費」，但「公假」代表執行公務、應依規定核銷，「自費」代表私人行程、自行負擔費用，兩者性質不該同時出現，縣府應明確說明此行究竟屬於哪一種。

竹北西區議員參選人李雅芬則指出，如今強颱巴威將至，竹北西區許多鄉親仍提心吊膽，深怕家園再度淹水，楊文科卻再度搭機飛往深圳，據了解8月還規劃前往巴西與葡萄牙。李雅芬質疑，在治水、防災、交通建設與校園安全都亟待處理的縣長任期尾聲，這些密集出訪究竟能為新竹縣帶來哪些立即且具體的效益，她呼籲楊文科把心力與資源留在新竹縣，向縣民清楚說明治水與公共安全的改善計畫。

而昨日，新竹縣府則稱，一切按照規定，此次祭祖安排在周末假日，行程是公假自費。對此，時代力量質疑，這次楊文科又去祭祖，只是安排在週末假日。請問縣長，那你為什麼要說成是文化交流？這次又有大批「楊氏宗親」跟著你一起去嗎？

時代力量質疑，根據交流計畫，縣府宣稱這次是「公假自費」。但公假是執行公務、自費是私人旅遊，這兩個湊在一起根本自相矛盾、掩耳盜鈴。如果是公務行程就該出公費，如果是自費行程就不該請公假。楊文科縣長，請問你到底是公假去玩，還是自費赴中？

本文作者

杜冠霖

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