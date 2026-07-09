Google 瞬間搜尋次數創新高！全靠世足阿根廷神逆轉

▲阿根廷在最後13分鐘克服2:0的劣勢，連進3球逆轉埃及進入八強。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃肇祥／綜合報導

自從生成式 AI 崛起之後，民眾遇到問題就習慣詢問 Gemini 或 ChatGPT，甚至出現傳統 Google 搜尋引擎即將沒落的說法。在昨日的世足賽中，阿根廷上演精彩逆轉、驚險擊敗埃及，全球球迷為了目睹奪冠或進球的關鍵瞬間，反倒讓 Google 的搜尋量創下歷史新高。

根據 Google 搜尋產品副總裁 Nick Fox 透露：「在昨日世界盃比賽中，阿根廷踢進致勝球的那一刻，Google 搜尋瞬間打破了過去所有的使用紀錄，創下歷史最高峰。」Google 後續也向外媒《Mashable》證實，破紀錄的數據是指「每秒搜尋引擎的查詢次數」，是在阿根廷踢進第三球之後所締造的瞬間新高，當時最熱門的關鍵字就是「阿根廷對埃及」（argentina vs egypt）。

Google 搜尋沒有被 AI 取代

外媒《Search Engine Journal》報導指出，這起事件再次提醒大眾 Google 搜尋的地位與重要性。雖然現在能尋找資訊的平台與管道很多，但當突發事件發生時，人們第一時間的首選依然是 Google。

事實上，Google 在 2026 年第一季的「Search & Other」營收就比去年同期成長了 17%，執行長 Sundar Pichai 更透露，Google 搜尋的使用次數與頻率正逐步創下新高，尤其是 AI 摘要等功能帶來了強勁增長。這顯見 Gemini、ChatGPT 等 AI 機器人的出現並未搶走搜尋引擎的飯碗，反倒讓 Google 透過結合 AI 另闢全新道路。