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奉獻教育27載！明星校長今告別式　師生淚別：下輩子還做你學生

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市立中正高中校長陸炳杉上月底驟逝，生命的最後一刻仍奉獻給教育。家屬訂於今（9）日舉辦告別式，現場氣氛哀戚肅穆，高雄市長陳其邁、教育局長吳立森以及藍綠議員多人到場送別。陸炳杉深耕中正高中27年，市府則頒發服務屆滿30年優良教師證書，感念其對教育的付出。

▲▼高雄市立中正高中校長陸炳衫告別式會場。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市立中正高中校長陸炳衫告別式會場，看板寫著陸炳杉經典座右銘。（圖／記者吳世龍攝）

中正高中校長陸炳杉6月25日下午失聯，秘書、家屬多次電話聯繫始終未獲回應，家屬晚間直奔學校尋人，發現陸炳杉倒臥於校長室宿舍廁所內，警消到場時，確認已身亡。初步研判，陸炳杉的額頭有撞擊痕跡，但現場無打鬥或外力介入痕跡，推斷他進廁所時不明原因昏厥，導致頭部撞擊洗手台致當場休克，加上無人即時救援才釀成不幸。

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這起憾事讓家屬、全校師生都悲痛不已，陸炳杉深耕中正高中27載，從註冊組長、設備組長、教學組長、實驗組長、輔導主任、圖書館主任、秘書、教務主任，一路到榮任校長，可謂是一生都奉獻給中正高中。

▲▼高雄市立中正高中校長陸炳衫告別式會場。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁、教育局長吳立森到場致意。（圖／記者吳世龍攝）

家屬今日上午在高雄市立殯儀館景德廳為陸炳杉舉辦告別式，高雄市長陳其邁、教育局長吳立森、國民黨立委柯志恩、民進黨立委黃捷都到會場送別校長最後一程，民進黨立委賴瑞隆則是拍攝影片致意。

陸炳杉年資雖未滿30年，但教育局仍提前頒發115年資深優良教師服務屆滿30年獎狀，感念其生前對教育的熱忱與奉獻，會長氣氛哀傷肅穆。

▲▼高雄市立中正高中校長陸炳衫告別式會場。（圖／記者吳世龍攝）

▲教育局頒發優良教師獎狀。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市立中正高中校長陸炳衫告別式會場。（圖／記者吳世龍攝）

▲師生寫下對校長感謝的話。（圖／記者吳世龍攝）

會場看板寫著陸炳杉生前經典座右銘「你有多自律，就有多自由」，象徵著他一生的辦學精神，師生也用便利貼寫下對陸炳杉來不及說出的話，有人寫道：「校長我愛你，下輩子還做你學生」、「最自律的人，去了最自由的地方」、「一路好走」、「感謝您對學校的無私貢獻」。

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