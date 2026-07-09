伊朗反擊！科威特「啟動防空系統」　巴林卡達緊急示警

▲伊朗Press TV發布影片，稱是巴林啟動防空系統攔截伊朗飛彈。（圖／X@PressTV）



記者吳美依／綜合報導

科威特與巴林剛才先後證實遇襲，防空系統緊急啟動，當地警報大作。此前，美軍於8日對伊朗南部發動新一波空襲後，德黑蘭誓言報復，中東局勢再度升溫。

伊朗報復 中東多地緊急示警

科威特軍方總參謀部8日表示，該國防空系統正在攔截飛彈與無人機攻擊。任何爆炸聲均為防空系統攔截作業所致，呼籲居民務必遵守當局發布的安全指示。

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/jqR7huoRTO — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 9, 2026

巴林內政部也證實啟動警報警示系統，要求公民與居民保持冷靜，立即前往最近的安全地點避難，並持續關注官方發布的最新動態。

تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 9, 2026

卡達內政部也於8日宣布提高安全威脅等級，呼籲所有人待在家中、避免外出，遠離窗戶與暴露區域，確保自身安全。



伊朗國營媒體Press TV也在官方X帳號發布多段攻擊影片指出，「巴林啟動防空系統攔截伊朗飛彈」，「伊朗襲擊駐科威特美軍基地」，「在伊朗報復性打擊後，位於巴林的美軍第五艦隊總部發生火警」，「伊朗飛彈鎖定約旦阿茲拉克空軍基地（Al-Azraq Air Base）」等。

伊朗南部多地遇襲 革命衛隊誓言報復

美軍中央司令部（CENTCOM）證實已對伊朗發動更多打擊，「進一步削弱（伊朗）威脅荷莫茲海峽航行自由的能力」。

伊朗國家通訊社報導，該國南部多座沿海城市傳出爆炸聲。遇襲地點包括阿巴斯港，這裡不僅是伊朗最大港口，也是伊朗海軍與革命衛隊關鍵設施所在地。

報導指出，8日死於美軍襲擊的伊朗官兵來自空軍與海軍，遇襲地點包括阿巴斯港和布希爾（Bushehr）。

▲▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

這波空襲也波及科納拉克（Konarak）、恰巴哈爾（Chabahar）等城市，當地媒體報導多處出現停電及海上交管塔台受損。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）則指出，該國東南部城市伊朗沙赫爾（Iranshahr）也發生爆炸。

伊朗《法爾斯通訊社》報導，美軍一枚巡弋飛彈擊中伊朗北部戈勒斯坦省（Golestan）阿卡拉市（Aqqala）阿克塔卡汗橋（Aq Taka Khan bridge）附近區域。革命衛隊表示此次攻擊未造成任何傷亡，但警告將對美方發動「毀滅性」反擊。