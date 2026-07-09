　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

伊朗反擊！科威特「啟動防空系統」　巴林卡達緊急示警

▲▼伊朗國營媒體Press TV發布影片，稱是巴林啟動防空系統攔截伊朗飛彈。（圖／X@PressTV）

▲伊朗Press TV發布影片，稱是巴林啟動防空系統攔截伊朗飛彈。（圖／X@PressTV）

記者吳美依／綜合報導

科威特與巴林剛才先後證實遇襲，防空系統緊急啟動，當地警報大作。此前，美軍於8日對伊朗南部發動新一波空襲後，德黑蘭誓言報復，中東局勢再度升溫。

伊朗報復　中東多地緊急示警

科威特軍方總參謀部8日表示，該國防空系統正在攔截飛彈與無人機攻擊。任何爆炸聲均為防空系統攔截作業所致，呼籲居民務必遵守當局發布的安全指示。

巴林內政部也證實啟動警報警示系統，要求公民與居民保持冷靜，立即前往最近的安全地點避難，並持續關注官方發布的最新動態。

卡達內政部也於8日宣布提高安全威脅等級，呼籲所有人待在家中、避免外出，遠離窗戶與暴露區域，確保自身安全。
 

伊朗國營媒體Press TV也在官方X帳號發布多段攻擊影片指出，「巴林啟動防空系統攔截伊朗飛彈」，「伊朗襲擊駐科威特美軍基地」，「在伊朗報復性打擊後，位於巴林的美軍第五艦隊總部發生火警」，「伊朗飛彈鎖定約旦阿茲拉克空軍基地（Al-Azraq Air Base）」等。

伊朗南部多地遇襲　革命衛隊誓言報復

美軍中央司令部（CENTCOM）證實已對伊朗發動更多打擊，「進一步削弱（伊朗）威脅荷莫茲海峽航行自由的能力」。

伊朗國家通訊社報導，該國南部多座沿海城市傳出爆炸聲。遇襲地點包括阿巴斯港，這裡不僅是伊朗最大港口，也是伊朗海軍與革命衛隊關鍵設施所在地。

報導指出，8日死於美軍襲擊的伊朗官兵來自空軍與海軍，遇襲地點包括阿巴斯港和布希爾（Bushehr）。

▲▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

▲▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

▲▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

這波空襲也波及科納拉克（Konarak）、恰巴哈爾（Chabahar）等城市，當地媒體報導多處出現停電及海上交管塔台受損。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）則指出，該國東南部城市伊朗沙赫爾（Iranshahr）也發生爆炸。

伊朗《法爾斯通訊社》報導，美軍一枚巡弋飛彈擊中伊朗北部戈勒斯坦省（Golestan）阿卡拉市（Aqqala）阿克塔卡汗橋（Aq Taka Khan bridge）附近區域。革命衛隊表示此次攻擊未造成任何傷亡，但警告將對美方發動「毀滅性」反擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
泛藍分裂！藍營戰將初選落馬　改披親民黨戰袍選到底
快訊／張麗善車禍！「後擋全碎」驚悚畫面曝
世足8強震撼彈！摩洛哥「進球王」傷退　復仇法國夢遭重擊
巴威「風雨時程」一次看　粉專：近年北部最有感
明停班課？　侯友宜：晚上8點前正式報告
巴威颱風略減弱　氣象主播貼「2日衛星圖」對照
巴威來襲！　6項防颱重點快做

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

39年最大！巴威寬度「直逼法國國土」　專家示警：災難性破壞力

比利時球衣致敬名畫被笑像「兒童睡衣」　5千元天價戰袍仍賣到缺貨

送鑽石項鍊賄賂！韓統一教高層、法師「判刑定讞」　金建希剉咧等

美伊恐交火數周！美軍轟炸伊朗90軍事目標　畫面曝光

美36歲男揮刀自宮！　「斷根淋汽油」丟鄰居車庫縱火

美網紅「為躲警察」跳湖溺斃！　生前打滾、叫罵超失控

南韓國會氣炸！世足賽慘遭淘汰止步32強　傳召總教練「開聽證會」

川普「帶坦克回家」逼加軍費！CNN曝歐洲財政困境　義大利出奇招

哈米尼遭美以擊殺「建築淪廢墟」！　伊朗官媒首度公開畫面

伊朗轟炸美軍科威特巴林基地　警告：敢動手就反擊

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」警秒回一句

39年最大！巴威寬度「直逼法國國土」　專家示警：災難性破壞力

比利時球衣致敬名畫被笑像「兒童睡衣」　5千元天價戰袍仍賣到缺貨

送鑽石項鍊賄賂！韓統一教高層、法師「判刑定讞」　金建希剉咧等

美伊恐交火數周！美軍轟炸伊朗90軍事目標　畫面曝光

美36歲男揮刀自宮！　「斷根淋汽油」丟鄰居車庫縱火

美網紅「為躲警察」跳湖溺斃！　生前打滾、叫罵超失控

南韓國會氣炸！世足賽慘遭淘汰止步32強　傳召總教練「開聽證會」

川普「帶坦克回家」逼加軍費！CNN曝歐洲財政困境　義大利出奇招

哈米尼遭美以擊殺「建築淪廢墟」！　伊朗官媒首度公開畫面

伊朗轟炸美軍科威特巴林基地　警告：敢動手就反擊

39年最大！巴威寬度「直逼法國國土」　專家示警：災難性破壞力

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

林煌坤80大壽遇颱風攪局！　蘇慧倫、白冰冰大咖齊發聲祝壽

比利時球衣致敬名畫被笑像「兒童睡衣」　5千元天價戰袍仍賣到缺貨

台鋼傷兵再添一人！王維中腳踝韌帶斷裂　例行賽確定報銷

超商咖啡優惠來了！7-11厚乳拿鐵、濃萃美式「買11送11」　

致癌油風暴延燒　衛福部宣布：中聯4到6月產品全面下架

泛藍分裂！藍營戰將初選落馬　改披親民黨戰袍選到底

酒駕還找人頂罪！星二代歌手消失4年「90度鞠躬道歉」吐心聲

臺北台新戰神續約核心班底！助攻王丁聖儒領銜、四球員續留

蔡依林金曲慶功熬夜到3點　「花一個禮拜調時差」XD

國際熱門新聞

強颱巴威進逼「最猛時間」曝　憂颱風眼清晰

63元餅乾毀11年信任　美資深員工傻眼

川普宣布授權烏克蘭生產愛國者飛彈

女球迷「上空」慶晉級　狂震8秒摔車

川普宣布：今晚將再狠狠打擊伊朗

波音737失聯！5人機組名單曝

川普淡化美伊局勢：衝突很快就會結束

美媒：中國准許阿里巴巴、DeepSeek等頂尖公司採購輝達H200

川普嗆西班牙「沒救了」　放話切斷貿易往來

飛行教官「墜機輕生亡」！250m高空硬開艙門

美國務院：中國試射飛彈通知倉促　未循五常慣例

伊朗趁北約峰會攻擊　惹怒川普

川普連貼「轟炸伊朗照」嗆聲：若再襲擊船隻將更嚴重

川普將敘利亞移出「支持恐怖主義」名單　45天後上路

更多熱門

相關新聞

不尋常？川普返美　改搭舊空軍一號

不尋常？川普返美　改搭舊空軍一號

美國總統川普前往土耳其北約（NATO）峰會時搭乘「新」空軍一號，回程時其中一段航程卻改搭舊機。由於正值美伊衝突再起，這項不尋常安排引發外界揣測。不過，川普8日已經否認存在安全威脅。

伊朗趁北約峰會攻擊　惹怒川普

伊朗趁北約峰會攻擊　惹怒川普

伊朗南部沿海多地爆炸「已釀8死」

伊朗南部沿海多地爆炸「已釀8死」

即／川普：美伊停火「已結束」

即／川普：美伊停火「已結束」

荷莫茲海峽油輪遭襲　航運風險升至「嚴重」

荷莫茲海峽油輪遭襲　航運風險升至「嚴重」

關鍵字：

伊朗美伊中東防空系統美軍基地巴林科威特卡達約旦

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

最新各國路徑！　巴威要轉向了

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

極端強降雨！巴威登陸或擦過北台灣

20多歲身上冒「凸起小紅點」　醫吐我也有：2異狀速就診

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

別人的老闆！　巴威還沒到就宣布「週五在家」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面