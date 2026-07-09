備戰巴威！「防颱家電3寶」買氣增3成　不怕停電、發霉

▲除濕機無論是在颱風季、梅雨季，都是可靠的家電產品，協助室內乾爽無異味。（圖／雙全國際提供）



記者黃肇祥／綜合報導

強颱巴威即將襲台！預估最快今日深夜就會發出陸上颱風警報，全台進入備戰狀態。家電業者雙全國際觀察發現，每逢進入颱風旺季買氣就相較上月提升 3 成，尤其是這次巴威颱風在新聞、社群推波助瀾下，更比去年同期增加 2 成，又以三大類型的「防颱 3 寶」家電最受到矚目。

防颱第一寶就是大家最怕的停電危機！不只是冷氣沒得吹，就連對外聯繫的網路、電話都可能受到影響，會嚴重打擊日常生活的便利性。近日「儲能行動電源」就十分受到民眾關注，不僅是好天氣時可以帶出門露營，在天災發生時，更是家中備用的緊急電源，可以提供最高 1200W 的電量輸出，得以適用於多種大小家電，就算不幸碰上停電，仍可以維持基本的生活運作。

面對大雨，最怕就是家裡過於潮濕，尤其是台灣颱風季往往接在梅雨季之後，屋內過於潮濕也會造成人體不適。雙全國際指出，各類型除濕機、烘鞋乾衣家電，就會是這段期間民眾主力的採購目標。

以除濕機來說，除了必須要有「一級能效」降低運作整天的耗電量，更有些人會瞄準體積小巧的「電子式」除濕機，可以放在衣櫃、櫥櫃等小空間，保持衣物或是鞋子乾燥。亦能直接購買烘衣機或烘鞋機，外出回來能夠立即恢復乾爽，還協助消臭殺菌，有效減少家中的異味。

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為方便民眾最好防颱準備，雙全生活館因應颱風季開設颱風應援專區，首次加入會員提供 1,000 元購物金；PChome 24h購物電商則開設「防颱專區」，集結飲水、醫療用品、行動儲能、環境清潔等各類物資，並且在北北桃地區提供「PChome 超速配」服務，指定門市享有「晚上下單，一早取貨」；Yahoo購物同樣推出「防颱防災專區」，一站式買齊各種物資，並且提供 Yahoo購物中心滿 288 元、Yahoo拍賣滿 199 元即可享 7-ELEVEN 取貨免運服務，協助民眾做好防颱工作。