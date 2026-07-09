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川普威脅20倍奉還！停火3個月　美軍「首次打擊伊朗基礎設施」

記者吳美依／綜合報導

美軍7月8日又對伊朗發動新一波打擊，不僅是連續第2天空襲，也是4月8日停火以來，首次攻擊伊朗基礎設施。美國總統川普放話，若伊朗再發動襲擊，美軍將以「20倍」力道予以反擊。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普放話對伊朗20倍奉還。（圖／路透）

空襲伊朗南部　停火後首攻基礎設施

Axios引述知情美國官員說法報導，此次打擊範圍比7日更大，目標包括伊朗沿岸軍事雷達、反艦飛彈陣地及防空系統，目標是阻止德黑蘭繼續打擊荷莫茲海峽商船。

美國中央司令部（CENTCOM）聲明指出，此次行動旨在「進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽航行自由的能力」，強調針對伊朗「無端侵略商船及平民船員」的行為。

▲▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

▲▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

▲▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

其中，美軍向伊朗東北部發射巡弋飛彈，摧毀2座鐵路橋樑，成為4月初停火以來首次攻擊伊朗基礎設施。伊朗國家媒體則報導，南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）、西里克（Sirik）、恰巴哈爾（Chabahar）、拉萬島（Lavan Island）等靠近海峽的南部沿岸地區都遭打擊。

20倍奉還　川普強硬嗆聲

《每日電訊報》、《半島電視台》報導，川普8日晚間發布疑似伊朗發生爆炸與濃煙竄天的影片，「這是對伊朗週二炸毀船隻的報復。如果再度發生，情況只會變得更糟。」

他從土耳其北約峰會返美時，在空軍一號上向隨行記者們表示，伊朗已經主動致電表示想要達成協議，「我們剛才狠狠打擊了他們……他們每打擊我們一次，我們就會以20倍的力道反擊。」

美國副總統范斯8日也表示，他認為伊朗違反了暫時停火的諒解備忘錄，僅遵守約定1週便再度開火。

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