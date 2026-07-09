不尋常？川普返美「突改搭舊空軍一號」　否認安全威脅

▲川普返美其中一段航程，突然改搭舊空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普前往土耳其北約（NATO）峰會時搭乘「新」空軍一號，回程時其中一段航程卻改搭舊機。由於正值美伊衝突再起，這項不尋常安排引發外界揣測。不過，川普8日已經否認存在安全威脅。

《衛報》指出，川普前往安卡拉（Ankara）出席北約峰會時，搭乘由卡達贈送的新空軍一號。但8日從土耳其飛往英國時，卻改搭舊空軍一號，隨後才在英國米爾登霍爾皇家空軍基地（Mildenhall Royal Air Force Base）再次登上新專機，啟程返回華府。

川普被詢問是否存在安全問題時回應，「沒有，為什麼會有呢？」他也否認飛機本身有任何故障或異常。

▲川普7日搭乘新機抵達安卡拉。（圖／達志影像／美聯社）



川普說明，他先搭乘卡達贈送的新機，是為了讓英國官兵一睹新機風采，「整座基地的人都出來看飛機，然後我們才降落。」

事實上，川普稍早就在真相社群（Truth Social）發文表示，此舉是為了滿足「整座基地的要求」，而且「幾乎沒有偏離航線」。

川普說，「我隨時都有威脅，我是他們（伊朗）名單上的頭號目標」，但未正面回應8日是否出現新的威脅。他還向空軍一號上的隨行記者團開玩笑說，如果自己出狀況，同機上的大家也會跟著遭殃。

不過，隨行記者指出，他們搭乘舊空軍一號從土耳其飛往英國時，被要求在飛行期間關閉遮陽板。