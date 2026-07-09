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繼承1600萬遺產不想定存　他開槓桿「慘賠200萬」失眠

▲桃園市謝姓男子於2021年10月間往生，其中謝姓兄弟明知父親生前未立遺屬分配遺產，竟趁喪禮期間偷按指紋在偽造遺囑，事後被弟妹察覺。（示意圖／視覺中國CFP）

▲和彥繼承父親留下來的1600萬元遺產，但一個舉動卻賠掉200萬元...（示意圖／視覺中國CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人獲得退休金或遺產時，總會擔心放銀行不敵通膨，投資又可能賠光，進而陷入兩難。日本一名63歲男子繼承1600萬元遺產後，在金融業者推銷下，透過海外股票及債券投資信託賺到錢，因此信心大增，加碼投入槓桿型商品，不料卻慘賠200萬元，讓他自責到長期失眠。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，63歲的和彥（化名）自父親幾年前過世後，繼承了包括存款及有價證券在內約8000萬日圓（約台幣1600萬元）的遺產，因為父親個性穩健，多年工作累積下來的錢幾乎沒有花用，全都留了下來。

擔心存款被通膨吃掉　開始考慮投資

和彥自己也是公司職員，想到退休後的生活，以及與妻子共度晚年的規畫，父親留下的遺產無疑讓他安心不少。起初，和彥將大部分繼承來的資產放在銀行存款。不過，當時低利率持續，他開始常常聽到外界對物價上漲的憂慮。

有一次，金融機構向他說明，如果只靠存款，資產的實質價值可能逐漸縮水、被通膨吃掉，於是和彥開始考慮拿出部分資金進行投資。

最初，和彥先購買的是投資海外股票及債券的投資信託，由於價格波動相對穩定，資產持續增值，因此他逐漸對投資抱持正面看法，也不禁開始覺得，「與其一直把錢放在銀行，這樣不是更好嗎？」

轉攻槓桿型商品　想短期賺更多

之後，和彥陸續將資金轉向個股及主題型投資信託，包括半導體、綠能及新興市場等當時備受關注的領域，甚至開始投資槓桿型商品，希望在短時間內追求更高收益。

儘管和彥聽過要分散風險，也了解風險與報酬等道理，但他還是希望能在短時間內大幅增加財富，於是漸漸將投資配置集中在特定領域。

全球升息、股市修正　恐慌停損慘賠200萬

那一天轉折出現了。受到全球利率上升及股市修正影響，和彥持有的金融資產大幅下跌。尤其是槓桿型商品及部分個股，跌幅更為劇烈，他因為害怕虧損繼續擴大，在恐慌下選擇停損出場，最終損失近1000萬日圓（約台幣200萬元）。

罪惡感纏身　陷入長期失眠

「明明是父親留給我的錢…」和彥深夜裡一次又一次打開帳戶頁面查看，接連多日無法入睡。比起損失本身，更讓他痛苦的是那股罪惡感，一向穩健的父親辛苦留下的資產，竟因為自己的判斷而縮水了。

對此，日本金融廳先前也曾提醒，「長期、定期定額、分散」累積資產的重要性，且投資時應充分了解風險與報酬，確認資金用途、自身可承受的虧損範圍，再進行符合自身情況的資產配置，才不會因小失大。

 
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