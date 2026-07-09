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優良光電廠「友善生態」跳票　石虎棲息地用農藥

普登公司曾承諾在光電案場不使用除草劑，北勢窩案場卻被發現植披枯黃，明顯有除草劑使用痕跡。（圖／李璟泓提供）

▲普登公司曾承諾在光電案場不使用除草劑，北勢窩案場卻被發現植披枯黃，明顯有除草劑使用痕跡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

苗栗縣通霄鎮「北勢窩光電場」位於石虎重要棲地，業者普登科技更多次因開發山坡地而遭保育團體指責，普登為洗刷罵名，公然保證落實友善生態措施，強調案場內禁用農藥除草，台灣石虎保育協會近日卻發現普登違背承諾，使用除草劑導致場內雜草枯黃，在光天化日下違法背信，希望主管機關能深入調查、給大眾和野生動物們交代。

7月2日下午，記者實際走訪北勢窩光電場發現現場有2、3位工人正背著機器，以人工方式移除場內雜草，但與盛夏時期該有的鮮綠不同，場內雜草呈枯黃狀，顯然是因化學農藥導致，人工除草行為則更像是在消除普登犯法的證據。

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據了解，北勢窩光電場於2019年12月25日正式併網，當時因破壞山坡地開發而引發撻伐，普登則架設紅外線自動相機監測當地動物狀況，石虎、麝香貓和白鼻心等珍稀動物都曾入鏡。

普登北勢窩案場曾有石虎出沒，業者將其視為「共存共榮」象徵，並強調落實友善生態政策，昔日承諾卻跳票。（圖／普登提供）

▲普登北勢窩案場曾有石虎出沒，業者將其視為「共存共榮」象徵，並強調落實友善生態政策，昔日承諾卻跳票。

普登將其視為「光電與淺山動物共存共榮」的證據，2021年還舉辦生態保育發表會，形容光電場是在幫野生動物「都更」，為牠們提供更好的棲息環境，總經理鍾智友更強調落實友善生態政策，且案場內禁用農藥除草，北勢窩則在同年被評選為優良案場，昔日的承諾言猶在耳，如今卻被石虎保育協會戳破謊言。

「那邊就是石虎的家，你說在牠家拍到牠出現是『共存共榮』，這個邏輯對嗎？」台灣石虎保育協會專員陳祺忠表示，北勢窩案場原為林相完整的淺山棲地，本就是石虎與野生動物的「天賜豪宅」，如今卻在強行都更下面目全非，普登卻連自己答應大眾的事都無法做到。

「我們有一位理事的田在附近，他就發現場內的草都黃掉了，根本不是人工除草會造成的。」，如是人工整理，場內的草應是「短而綠」，但協會在6月7日發現北勢案場植披枯黃焦黑，種種跡象都表明普登光電使用除草劑，而根據《農藥管理法》第53條規定，除草劑不得於非農業生產用途土地上使用，普登不僅違反自己的承諾，更公然違法。

陳祺忠說，石虎以老鼠等小型哺乳類為主要食物，也會捕食鳥類、青蛙等動物，除草劑會減少農田的獵物，如石虎吃下在除草劑環境中生活而受汙染的獵物，毒素則會在石虎體內累積，直接或間接導致牠們中毒死亡，不僅造成生態破壞，更對野生動物們傷害甚鉅。

普登總經理鍾智友承諾會在光電案場落實友善生態政策，如今卻違法背信使用除草劑。（圖／報系資料照）

▲普登總經理鍾智友承諾會在光電案場落實友善生態政策，如今卻違法背信使用除草劑。

台灣石虎保育協會表示，此事件驗證了協會長期以來的呼籲，樹林能提供石虎食物、休息以及躲避危險的環境，人工光電案場絕對無法取代自然條件，即使光電案場號稱生態友善、照顧動物，但毀棄承諾比遵守更容易，「當廠商不遵守承諾，主管機關又能他怎麼辦？」

陳祺忠強調，除草劑對土地造成的傷害已成事實，苦果最終還是由無辜動物們來承受，協會現已行文給主管機關要求查緝，並認為光電案場應有「退場機制」，對於破壞生態、違反承諾的業者不該僅罰錢，而是該讓他們停止營業、打包離開，別讓石虎和其他動物成為綠電犧牲品。

記者致電苗栗縣府與普登公司，但至截稿前未獲回音。

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