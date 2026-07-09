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女同事「借住一晚」被台北男性侵　報警慘遭痛打

▲桃園市蔡姓男子於2024年11月在中壢區某夜店飲酒，見女子泥醉起歹念，搭乘小黃至附近商旅乘機硬上得逞。（示意圖／達志影像）

▲女子借住男同事家，沒想到才熟睡過程中遭性侵。（示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

北市吳姓男子答應讓女同事小琳（化名）借宿一晚，卻趁對方清晨熟睡、毫無防備時性侵得逞。小琳驚醒後要離開，不僅遭拳頭、螺絲起子毆打，還被恫嚇「把妳殺了」，嚇得立刻報警，怎料吳男逃離現場後，又返回二次施暴。台北地院審理後，依乘機性交罪判刑3年2月。

借睡一晚　慘遭男同事性侵

根據判決書，小琳和吳男是同事關係，去年7月6日到吳男住處借宿一晚，怎料隔天清晨6點多，吳男見她在臥室熟睡，竟色心大起，趁她無意識、無法抗拒的情況下性侵得逞。

醒後想離開被打　報警後又二度被毆

當時小琳很快驚醒，打算離開吳男住處，怎料竟遭對方用拳頭、螺絲起子痛毆，還恐嚇「把妳殺了」，導致她心生恐懼，全身多處抓痕、擦挫傷及紅腫，趁隙向信義警分局報案。吳男見狀立即離開現場，但等員警到場處理並離去後，竟又返回二次毆打小琳。

傷害部分已判刑　乘機性交罪判3年2月

吳男在法院審理期間坦承犯行，小琳於警詢、偵訊中的說法，也與醫院診斷證明、證物採集資料、搜索扣押紀錄、現場照片及刑事局鑑定結果相吻合，法官認定犯行明確。

法官痛批，吳男與小琳只是同事，卻趁對方借住且熟睡無意識時侵犯，嚴重侵害性自主權。儘管吳男認罪並表達調解意願，但雙方對賠償金額認知落差過大，最終未能達成和解，因此審酌其素行、犯罪情節及造成傷害後，判處有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

至於檢方另控吳男涉傷害、恐嚇，因傷害部分先前已由台北地院判決有罪確定，恐嚇行為又與同一衝突過程具有裁判上一罪關係，依法不得重複追訴，因此本案恐嚇危害安全部分諭知免訴。

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