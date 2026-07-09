客買1.7萬元戒指秀「匯款成功」截圖　老闆一看僅4元傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）去年8月前往南投縣某銀樓購買飾品，他看上一枚1萬7300元的戒指，並使用網路轉帳付款，還將「匯款成功」截圖秀給老闆看，老闆事後才發現他其實只匯了4元。南投地院法官日前審理後，依犯詐欺取財罪，判處阿茂有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿茂透過「匯款截圖」，僅轉帳4元就騙走一枚1萬7300元的戒指。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年8月底前往南投縣某銀樓，假裝想要購買一枚1.31錢、價值1萬7300元的戒指，並表示想用網路轉帳方式付款，等到老闆同意之後，他再將「匯款成功」的截圖秀給老闆看，成功取得戒指。

事後老闆查詢帳戶交易明細，發現阿茂當時只轉帳了4元，驚覺被騙，連忙報警處理。經檢警調查，阿茂除了本案之外，先前還曾因妨害自由案件、詐欺案件被法院判刑入監，直到2024年5月才執行完畢，沒想到出監僅僅1年又再度觸法。

南投地院法官認為，阿茂為圖一己之私，利用匯款截圖詐取銀樓老闆的商品，侵害他人財產法益，行為實不可取，考量到他已經坦承犯行，也與老闆達成和解並賠償損害，最終依犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。