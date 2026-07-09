　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威最新路徑　「4次雙眼牆置換」現況曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲巴威最新衛星雲圖。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威「雙眼牆置換」4次！氣象專家吳聖宇表示，巴威已經非常接近典型「西北颱」（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑，周五晚間暴風圈開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強；周六白天颱風中心陸續通過台灣東北部、北部近海，風雨最為明顯。

巴威4次「雙眼牆置換」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇在臉書說，雲圖上看巴威颱風已經逐漸過了第三次巔峰狀態，開始進入第四次的雙眼牆置換過程，未來靠近台灣附近過程的海氣條件，已經沒有像先前那麼好，因此強度上應該會呈現緩慢減弱的趨勢。

吳聖宇指出，不過，巴威來到台灣近海時，可能還是維持在強烈颱風的門檻或是中度颱風上限等級，而且暴風圈預估屆時仍然廣達320~350公里左右，依然會是以「又大又強」的姿態侵襲台灣。

▼最新各國官方預報路徑。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇提到，各國氣象單位的主觀路徑預報，也大致高度集中通過台灣北部海面，仍然介於各模式之間的中間值，維持先前1~2天的情況。

巴威估典型西北颱

吳聖宇表示，以氣象署的路徑來看，颱風中心大致是經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑；暴風圈可以涵蓋全台大部分區域，有可能只有南部平地一帶不在暴風圈經過的範圍內，威脅性依然十足。

吳聖宇分析，暴風圈預估周五晚間到深夜之間，會開始接觸陸地；颱風中心在周六白天期間經過台灣東北部、北部近海，傍晚到入夜逐漸趨向大陸浙江沿岸開始遠離；暴風圈要完全脫離台灣本島陸地，可能也是要等到周六入夜之後，所以暴風圈經過台灣陸地上空時間，可能有24小時左右。

吳聖宇說，到了周日，颱風應該就完全離開台灣附近區域，進入大陸華東內陸；周六上午颱風中心經過東北部近海時，仍要特別注意台灣地形是否干擾颱風的移動，讓路徑出現擺動，而更靠近東北角陸地的現象。

▼巴威進逼台灣。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，颱風的外圍雲系預估會在今晚到周五清晨之間逐漸抵達，新竹以北到宜蘭一帶陸續會有些短暫陣雨出現機會；周五白天起中彰以北地區、宜蘭、花蓮一帶的降雨會越來越明顯，包括到中南部山區也會逐漸有降雨出現。

吳聖宇提到，同時因為颱風的範圍甚大，因此周五白天在台灣海峽這一側，西半部沿海及各離島地區隨著颱風外圍的北風進入，以及台灣海峽的地形效應加持，已經開始有較強陣風出現機會。

周六白天風雨最大

吳聖宇提醒，到了周五晚間，颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈也開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強；周六白天期間颱風中心陸續通過台灣東北部、北部近海，風雨最為明顯，尤其是中北部、宜蘭等地風雨影響最大，將有持續性的強風豪雨，南部也有一陣一陣的較強風雨出現；花東則逐漸轉為背風面，風雨可能相對較小，但要注意焚風發生的機會。

吳聖宇表示，預估風雨要等到周六入夜之後，才有機會隨著颱風慢慢離開而逐漸趨緩下來，但是減緩的情況仍要視颱風實際移動，以及雲雨帶發展的變化而定；如果先前提到因為陸地干擾，而造成颱風路徑擺動，中心更靠近陸地甚至直接經過的話，周六的風雨情況可能會更嚴重一些，值得密切注意。

巴威走後無西南氣流

吳聖宇說，到了周日，颱風已經進入大陸華東逐漸遠離，後續沒有西南氣流影響，但是偏南到西南風水氣仍將為各地帶來短暫陣雨，白天配合熱力作用的熱對流發展，可能還要留意局部較大雷雨出現的情況，天氣仍不是很穩定；提醒大家颱風剛過，還是避免前往山區或是其他危險區域較為安全。

吳聖宇寫道，大家應該都已經追蹤關注巴威颱風超過一周的時間，現在終於要來到台灣家門口，並且將在周五、周六正式影響台灣；還是提醒大家趁今天提早做好該有的防颱準備，周六一整天颱風的影響最大，避免外出，安心在家防颱最好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

星宇航空藝術機「空山銀」12日首航東京　主題備品10月上線

颱風來停班有薪水嗎？「5大QA」一次看

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

星宇航空藝術機「空山銀」12日首航東京　主題備品10月上線

颱風來停班有薪水嗎？「5大QA」一次看

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販加碼生鮮優惠一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

爸媽不准養！姊妹演「路邊撿到貓」成功收編　網自首：我也用這招

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

王彥程追星成功！見娜璉秒變害羞粉絲　網笑：比投球還緊張

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

馬英九下週76歲生日！　朱立倫今看望提前送生日祝福

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

【媽媽會封鎖小孩LINE】家寧妹庭上爆料　家寧一聽笑出來

生活熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

別人的老闆！　巴威還沒到就宣布「週五在家」

更多熱門

相關新聞

巴威移動加速「侵襲率略降」　氣象署：不影響暴風圈侵台

巴威移動加速「侵襲率略降」　氣象署：不影響暴風圈侵台

巴威颱風略為減速，其暴風圈預計明天晚間觸陸。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市暴風侵襲率達99%，較過去6小時略為降低。氣象署表示，此次暴風圈一定會進到台灣，少數誤差不會影響侵襲機率。

強颱巴威逼近！ 阿弟蕭景鴻開唱「首場急喊卡」最新安排一次看

強颱巴威逼近！ 阿弟蕭景鴻開唱「首場急喊卡」最新安排一次看

用Windy看巴威他愣「擦邊還撞台？」　內行解答

用Windy看巴威他愣「擦邊還撞台？」　內行解答

備戰巴威！防颱家電3寶買氣增

備戰巴威！防颱家電3寶買氣增

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

關鍵字：

氣象氣象雲巴威颱風吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面