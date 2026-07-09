巴威最新路徑　「4次雙眼牆置換」現況曝

▲巴威最新衛星雲圖。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威「雙眼牆置換」4次！氣象專家吳聖宇表示，巴威已經非常接近典型「西北颱」（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑，周五晚間暴風圈開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強；周六白天颱風中心陸續通過台灣東北部、北部近海，風雨最為明顯。

巴威4次「雙眼牆置換」



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吳聖宇在臉書說，雲圖上看巴威颱風已經逐漸過了第三次巔峰狀態，開始進入第四次的雙眼牆置換過程，未來靠近台灣附近過程的海氣條件，已經沒有像先前那麼好，因此強度上應該會呈現緩慢減弱的趨勢。

吳聖宇指出，不過，巴威來到台灣近海時，可能還是維持在強烈颱風的門檻或是中度颱風上限等級，而且暴風圈預估屆時仍然廣達320~350公里左右，依然會是以「又大又強」的姿態侵襲台灣。

▼最新各國官方預報路徑。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇提到，各國氣象單位的主觀路徑預報，也大致高度集中通過台灣北部海面，仍然介於各模式之間的中間值，維持先前1~2天的情況。

巴威估典型西北颱

吳聖宇表示，以氣象署的路徑來看，颱風中心大致是經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑；暴風圈可以涵蓋全台大部分區域，有可能只有南部平地一帶不在暴風圈經過的範圍內，威脅性依然十足。

吳聖宇分析，暴風圈預估周五晚間到深夜之間，會開始接觸陸地；颱風中心在周六白天期間經過台灣東北部、北部近海，傍晚到入夜逐漸趨向大陸浙江沿岸開始遠離；暴風圈要完全脫離台灣本島陸地，可能也是要等到周六入夜之後，所以暴風圈經過台灣陸地上空時間，可能有24小時左右。

吳聖宇說，到了周日，颱風應該就完全離開台灣附近區域，進入大陸華東內陸；周六上午颱風中心經過東北部近海時，仍要特別注意台灣地形是否干擾颱風的移動，讓路徑出現擺動，而更靠近東北角陸地的現象。

▼巴威進逼台灣。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇指出，颱風的外圍雲系預估會在今晚到周五清晨之間逐漸抵達，新竹以北到宜蘭一帶陸續會有些短暫陣雨出現機會；周五白天起中彰以北地區、宜蘭、花蓮一帶的降雨會越來越明顯，包括到中南部山區也會逐漸有降雨出現。

吳聖宇提到，同時因為颱風的範圍甚大，因此周五白天在台灣海峽這一側，西半部沿海及各離島地區隨著颱風外圍的北風進入，以及台灣海峽的地形效應加持，已經開始有較強陣風出現機會。

周六白天風雨最大

吳聖宇提醒，到了周五晚間，颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈也開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強；周六白天期間颱風中心陸續通過台灣東北部、北部近海，風雨最為明顯，尤其是中北部、宜蘭等地風雨影響最大，將有持續性的強風豪雨，南部也有一陣一陣的較強風雨出現；花東則逐漸轉為背風面，風雨可能相對較小，但要注意焚風發生的機會。

吳聖宇表示，預估風雨要等到周六入夜之後，才有機會隨著颱風慢慢離開而逐漸趨緩下來，但是減緩的情況仍要視颱風實際移動，以及雲雨帶發展的變化而定；如果先前提到因為陸地干擾，而造成颱風路徑擺動，中心更靠近陸地甚至直接經過的話，周六的風雨情況可能會更嚴重一些，值得密切注意。

巴威走後無西南氣流

吳聖宇說，到了周日，颱風已經進入大陸華東逐漸遠離，後續沒有西南氣流影響，但是偏南到西南風水氣仍將為各地帶來短暫陣雨，白天配合熱力作用的熱對流發展，可能還要留意局部較大雷雨出現的情況，天氣仍不是很穩定；提醒大家颱風剛過，還是避免前往山區或是其他危險區域較為安全。

吳聖宇寫道，大家應該都已經追蹤關注巴威颱風超過一周的時間，現在終於要來到台灣家門口，並且將在周五、周六正式影響台灣；還是提醒大家趁今天提早做好該有的防颱準備，周六一整天颱風的影響最大，避免外出，安心在家防颱最好。