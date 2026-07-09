傳伊朗挨轟致電求和　美官員：趁北約峰會攻擊商船「惹怒川普」

▲美國總統川普宣稱美伊停火結束。（圖／路透）

美國總統川普8日宣稱，美軍對伊朗發動新一波空襲後，德黑蘭主動致電求和。CNN則引述一名華府官員說法指出，川普之所以下令這一波攻擊行動，是因為他被伊朗攻擊商船的時間點激怒。

宣稱伊朗致電求和 川普態度強硬

川普從土耳其安卡拉（Ankara）的北約峰會返美途中，在空軍一號上向隨行記者透露，美軍對該地區多次發動空襲後，伊朗致電要求達成協議，「他們剛才打電話來，非常非常想要達成協議，只是我不確定他們是否值得達成協議。」

此前，伊朗在荷莫茲海峽襲擊多艘商船，引發美軍報復。川普宣布兩國停火已經「結束」，在美軍中央司令部（CENTCOM）攻擊行動後，他也警告，若伊朗再度採取行動，軍事行動將「嚴重升級」，「他們每攻打我們一次，我們就反擊二十次」。

美軍8日對伊朗南部沿海多地發動新一輪空襲，遇襲地點包括阿巴斯港（Bandar Abbas），這裡不僅是伊朗最大港口，也是伊朗海軍與革命衛隊關鍵設施所在地。伊朗官媒指出，至少8名空軍與海軍官兵在阿巴斯港和布希爾（Bushehr）遇擊喪命。

▼伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

時間點惹怒川普 官員揭攻擊原因

一名知情美國官員向CNN透露，川普決定在8日對伊朗發動新一波空襲，一部分原因是他不滿荷莫茲海峽尚未全面開放，另一部分原因則是伊朗選擇在他出席北約峰會期間，攻擊荷莫茲海峽商船。

該官員表示，伊朗最初在海峽發動襲擊的時間點，讓川普格外惱火，因為他當時正在北約峰會上會晤各國領袖。川普對於和談進展也正失去耐心，尤其伊朗在核武談判上，似乎對華府採取拖延戰術。

事實上，川普在北約峰會期間，就公開表達不滿情緒。他批評伊朗「說謊又欺騙」，「他們同意『絕不擁有核武』，但轉頭就開記者會放話說根本沒談過這個議題。誰會相信這種說法？對我而言，這幾乎占我們所有談判內容的99.9%。」