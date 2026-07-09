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獨／柔道教練逼女學生「穿比基尼」上摩鐵　她為比賽升學忍到崩潰

記者黃宥寧／台北報導

北市某國中柔道隊王姓前教練，被控任職期間利用教練身分，對年僅15歲的女學生小佳（化名）多次猥褻、性侵。士林地院審理後，認定王男成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪2罪、利用權勢性交罪2罪，各判7月、1年不等徒刑，合併應執行有期徒刑2年，緩刑5年。緩刑期間須付保護管束、接受2場法治教育，並禁止以任何方式騷擾、接觸或聯絡小佳。

王男於2017年3月至2018年8月底間，擔任北市某國中柔道隊教練，並指導小佳柔道訓練。小佳當時參加國內賽事、訓練安排、帶隊指導及升學推薦等，均須仰賴教練協助，雙方具有監督、指導關係。王男卻利用小佳服從教練、難以反抗的處境，多次將她帶往汽車旅館等處，對她為猥褻及性侵。

小佳於警詢、偵查及審理時指稱，王男是她國中、高中柔道教練，平時練習結束後會開車載學生回家，她常是最後一個下車。小佳表示，因王男是老師，平時很兇且具有威嚴，讓她感到恐懼、焦慮，不知道該如何反抗，只能選擇隱忍，直到事後才決定報警。

偵查時，王男坦承曾擔任小佳柔道教練，也承認會在練習後開車載隊上學生返家，但否認犯行。案經檢方傳喚多名證人調查，小佳家人、友人與親戚均證稱，小佳曾透露與王男發生不當關係，且王男會以教練身分影響小佳參賽、升學推薦等事項，讓小佳難以擺脫對方控制。

然而，小佳友人證稱，王男常開車載他與小佳返家，小佳通常最後下車；小佳曾向友人提及與王男外出及發生關係，友人也曾鼓勵她向班導師說出實情，但小佳情緒崩潰痛哭。小佳另名親戚說，小佳曾坦承雙方交往，還說過教練約她去汽車旅館按摩，只要拒絕就會暴怒，就像是恐怖情人，昔日也曾看過王不斷傳比基尼泳裝購買連結給小佳，小佳則回「太裸露、不適合」，但王不管小佳意願直接買，甚至要求其穿上。

班導師則證稱，國中時曾詢問小佳相關狀況，小佳哭到歇斯底里，校方後續也重新啟動性平調查。

▲柔道教練逼女學生「穿比基尼」上摩鐵，被法院判刑2年。（ETtoday資料照／記者黃宥寧攝）

性別平等教育委員會調查認定，王男與小佳互動已明顯逾越一般師生界線，雙方發展出類似男女交往關係，王男還曾寫「情書」給小佳。調查小組也認定，王男曾帶小佳至汽車旅館並有不當肢體接觸等情事。

合議庭綜合小佳指述、證人證詞、性平調查資料等證據後，認王男身為成年人及柔道教練，明知小佳未滿16歲，仍利用教練對學生的權勢與監督關係，對少年犯利用權勢猥褻罪2罪、利用權勢性交罪2罪，分別判刑7月及1年，合併應執行有期徒刑2年。

同時考量，王男與小佳具有師生及教練關係，卻利用權勢犯案，已對小佳造成身心傷害，緩刑期間王男須付保護管束，並於判決確定日起2年內接受法治教育2場次，同時禁止以任何方式騷擾、接觸或聯絡小佳。

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