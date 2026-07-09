巴威開始偏轉！　未來36小時很關鍵

▲巴威來者不善。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

巴威偏轉幅度很關鍵！氣象粉專表示，強烈颱風巴威開始朝西北偏轉，未來36小時偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，也會決定北台灣的風勢究竟會有多猛烈。

巴威通過「東北角近海」機率最高

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，巴威過去6小時強度略為減弱，巔峰已過，但仍然是強烈颱風等級，最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高，整體影響時程可能因颱風速度稍微減慢，而延遲3-6小時。

「台灣颱風論壇」說，預估周五夜晚至深夜，巴威暴風圈將逐步籠罩全台灣；周六白天通過東北角近海或沿岸，為影響最劇烈時段，入夜後加速遠離。

▼巴威進逼台灣。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



巴威未來36小時偏轉很關鍵

文中提到，巴威颱風開始朝西北偏轉，未來36小時偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，也會決定北台灣的風勢究竟會有多猛烈。

台灣颱風論壇提醒，巴威颱風靠近過程中雖然會逐漸減弱，但因其環流廣泛、風圈特別大的特性，無論颱風中心是否登陸，全台灣都會受到籠罩，無論您在何處，都應做好防颱準備，尤其台北～彰化、宜蘭、北花蓮、馬祖等地，離颱風中心最近，請以最高規格做好防颱整備！

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

