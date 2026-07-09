郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

▲郭台銘、曾馨瑩夫婦。（圖／翻攝IG／hsin_ying_tseng）

記者柯沛辰／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘被爆密會50歲謝姓女球友，不料他對小三似乎愛火不熄，消息曝光後隔週，又被媒體拍到出沒謝女家附近小公園，疑似想幽會。對此，兩性專家欣西亞直言，「外界的阻力，可能讓不被世俗所接受的兩個人靠得更近、更緊密。」

緋聞曝光隔週又被拍 網友疑惑「為何還要找她」

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欣西亞在臉書表示，很多人以為新聞曝光後，郭台銘與謝女至少會暫時保持距離，沒想到相隔一週，媒體又拍到兩人在深夜出現在同一區域，疑似想要碰面。儘管目前當事人都未公開發言，大眾無法斷定兩人的關係，但結合她過往經手的諮詢案例，其實最多人問的都是：「都已經被發現了，他為什麼還要去找她？」

「被抓到」不等於「想停止」

她解釋，外遇並不會因為「被發現」而立刻結束。很多時候，反而是瞞得更緊、藏得更深，更小心別讓婚外情再度曝光，因為「被抓到」和「想停止」，是完全不同的兩件事，曝光只是改變了外在風險，卻不會讓一個人內在依賴、習慣、期待和情感需求，在一夕之間全部消失。

外界愈阻止 反可能讓兩人靠得更近

欣西亞指出，有句話叫作「棒打鴛鴦」。很多時候，外界的阻力還可能讓不被世俗所接受的兩個人靠得更近、更緊密，因為以前是「想見就見」，現在卻變成「想見卻不能見」；以前「只是秘密」，現在變成「全世界都在阻止我們」。

欣西亞直言，這種危機感，有時反而會讓兩人產生一種「同病相憐」、「我們只有彼此」的同盟感，因為兩人共同承受的壓力，促使兩個人更想奔赴彼此，於是開始換地點、換時間、刪除紀錄、改變聯絡方式，「如何更小心不被抓到」，而不是「如何結束」。

欣西亞：第二次背叛遠比第一次更傷

她說，這也是為什麼，很多遭遇背叛的人最痛苦的時刻，不一定是第一次發現外遇，而是發現之後，對方承諾要回家、發誓會跟第三者斷絕聯絡，卻仍舊暗通款曲、偷來暗去，「第二次背叛，遠比第一次還要更傷。」