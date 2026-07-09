伊朗南部沿海多地爆炸「已釀8死」　海軍港口烈焰竄天

▲美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美軍8日證實對伊朗展開新一波空襲，目標鎖定荷莫茲海峽周邊軍事設施。伊朗官媒也報導，美國8日清晨對伊朗南部地區發動的襲擊，造成伊朗軍方8人喪生。位於該國南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火的畫面在社群媒體上瘋傳。

美軍證實空襲 堅稱捍衛航行自由

美軍中央司令部（CENTCOM）證實已對伊朗發動更多打擊，「進一步削弱（伊朗）威脅荷莫茲海峽航行自由的能力」，「美國正就近期針對商船及平民船員的無端侵略行為向伊朗究責」，意指伊朗7日砲擊3艘通行商船的行動。

《路透社》引述一名美國官員匿名透露，這次攻擊規模比7日更大。

美國總統川普隨後也在真相社群（Truth Social）放話，「這是對伊朗昨日炸船的報復。如果再次發生，後果將更嚴重！」

被問及雙方於6月17日簽署的臨時停火備忘錄是否已告終，川普態度強硬，「這是一個有趣的問題。對我來說，我認為已經結束了，我不想跟他們談。」他直言伊朗人是「非常沒有榮譽感的人」。

不過，川普卻又表示不預期再次爆發全面戰爭。外界尚不清楚，美國與伊朗試圖達成永久協議的談判是否繼續。

أفادت معلومات محلية بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط مطار بندر عباس، جنوبي #إيران، تلاه وقوع عدة انفجارات عنيفة ومتتالية قرابة الساعة 10:30 مساءً (بالتوقيت المحلي). كما شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة. pic.twitter.com/gvzNUi0koy — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 8, 2026

伊朗南部沿海爆炸 官媒證實已8死

伊朗國家通訊社報導，該國南部多座沿海城市傳出爆炸聲。遇襲地點包括阿巴斯港，這裡不僅是伊朗最大港口，也是伊朗海軍與革命衛隊關鍵設施所在地。

報導指出，8日死於美軍襲擊的伊朗官兵來自空軍與海軍，他們是在阿巴斯港和布希爾（Bushehr）遇擊時死亡。

這波空襲也波及科納拉克（Konarak）、恰巴哈爾（Chabahar）等城市，當地媒體報導多處出現停電及海上交管塔台受損。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）則指出，該國東南部城市伊朗沙赫爾（Iranshahr）也發生爆炸。

伊朗威脅報復 強硬手段曝光

伊朗最高安全機構下轄《光明通訊社》（Nournews）引述伊朗軍方消息人士指出，伊朗計畫近期對該地區的美國陸軍基地發動「大規模襲擊」作為報復。

在美國8日發動新一波襲擊前，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）曾表示，美方襲擊已違反停火備忘錄，因為美方挑戰了其中一項條款，該條款強調伊朗「在決定荷莫茲海峽船隻安全通行安排上，負有首要責任。」

德黑蘭8日也宣稱反擊了美軍在巴林與科威特的軍事基地，回應美國稍早攻擊該國基礎設施的行動，並揚言將發動「大規模攻擊」。

伊朗議會國家安全委員會更放話，報復手段包括退出核不擴散條約（NPT）、調整核武政策，甚至封鎖紅海入口曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait）等選項。