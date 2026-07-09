巴威「破紀錄最大顆」　影響時間延後

▲巴威7級風平均暴風半徑380公里。（圖／翻攝cyclonicwx）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威放慢，影響時間延後！氣象專家林得恩表示，破紀錄的最大顆！這是近25年以來，在有發布警報的颱風內，面積範圍算是最大顆的。

巴威影響時間延後

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林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，周三巴威颱風因向北分量開始增多，運動速度一度下修，也導致原本預計發布海警及陸警的時間，分別延後至今日下午以及周五清晨；而暴風圈脫離陸上警戒與海警警戒範圍的時間，也跟著延後到周日的清晨以及周日上午。

▼巴威「破紀錄的最大顆」。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

巴威「破紀錄的最大顆」

林得恩說，由於颱風眼牆再度置換緣故，暴風圈範圍有再擴大的趨勢，7級風平均暴風半徑380公里，10級風平均暴風半徑也在180公里，這是近25年以來，在有發布警報的颱風內，面積範圍算是最大顆的。

林得恩提到，但是並不一定是最強的颱風（例如有時也會有類似小鋼炮型的強颱），目前巴威正並列為今年西北太平洋最強颱風。

林得恩分析，如果巴威颱風行進方向及速度不改變的話，預計周日就會遠離台灣；下周一起再度恢復為午後雷陣雨的夏季天氣型態，而巴威走後，並未有引進旺盛的西南氣流，但有帶來西南風及南方水氣北抬，因此中南部可能還要多下個1、2天的雨，雨勢都不會太過劇烈。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

