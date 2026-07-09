63元餅乾毀11年信任　美福特老員工誤被當賊「拒領百萬復職」

記者黃翊婷／綜合報導

60歲的克羅姆（Kurt Kromm）是美國肯塔基州路易斯維爾福特卡車工廠的資深員工，今年5月上夜班時，他花費1.95美元購買餅乾，沒想到卻因自助付款問題，被公司誤認為偷竊而丟了工作，後來經查詢比對銀行交易紀錄，證實他的確有付款，公司也給予復職機會並全額補發3.3萬美元的工資，但他仍選擇拒絕。

▲克羅姆被公司誤會偷竊1.95美元的餅乾。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

根據《New York Post》報導，克羅姆在福特肯塔基卡車工廠工作長達11年，今年5月9日上夜班時，他花費1.95美元（大約新台幣63元）購買餅乾，並使用自助付款機結帳，雖然第一次刷卡顯示交易失敗，但他立刻刷了第二次，這次機器顯示綠色確認標誌，他認為已經付款成功，便離開回到工作崗位。

沒想到同月16日克羅姆突然被主管叫進辦公室，對方出示監視器錄影畫面，指控他涉嫌偷竊餅乾，還以此為由將他解僱。克羅姆控訴，當下他直接被帶出公司大樓，連私人的筆電都來不及拿，最後只能委託工會代表協助取回。

克羅姆自認沒有偷竊，於是開始自行蒐集證據，經比對餅乾販售價格以及銀行的交易紀錄，他確定當時已經付款成功，隨後將這些「證據」透過電子郵件寄給公司，大約10天之後，公司要求提供經過公證的銀行對帳單，他也照做了，幾周後公司通知他可以復職，還會全額補發3.3萬美元（大約新台幣106萬元）的工資。

然而，克羅姆已經找到薪資更好的工作，而且他也不願意再回到該公司，他直言，公司的行為讓他對公司的信任蕩然無存，原本還以為自己會在那裡工作到退休，「我不能回到一家就這樣解僱我，卻不給我任何機會解釋的公司，這太荒謬了。」

對此，福特公司拒絕針對克羅姆的個案評論，但強調公司調查一些事情時，或許可以有不同的處理方式，若遇到這樣的情況，一定會盡力糾正。