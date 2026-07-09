涉掏空勝昱科技　南投縣前議長機要300萬交保

▲上櫃勝昱科技假交易非常規交易案，實際負責人林博文。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

勝昱科技（4304）實際負責人林博文涉嫌在2019至2021年間成立紙上公司，並透過簽訂不實合約方式掏空公司將近2000萬元。檢調單位日前大動作搜索9處地點，並拘提林博文等7人到案說明，8日深夜已其上銬移送至台北地檢署複訊，後續將依證券交易法非常規交易罪嫌深入偵辦。台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反證交法諭令300萬交保、限制出境出海。

檢調搜索約談7人

曾任南投縣前議長鄭文銅機要的林博文，被舉報在台設立國瑞開發建設等多家紙上公司。林博文隨後虛構嘉義廠房擴建工程費、聘請顧問等名目，利用勝昱科技與這些紙上公司簽下虛假合約，藉此非法挪用公司資產，這些款項疑似都流入其個人戶頭，用來支付私人開銷或清償債務。

同案遭到約談的共犯成員中，包含勝昱科技總經理林國瑞以100萬元交保，勝昱科技財務副理張鈺岳80萬元交保，勝昱科技副總董倫銓與嘉義廠廠長朱國廷則各以50萬元交保，所有人均被限制出境出海。

曾任合庫資產總經理

林博文在20多歲時就涉足政壇擔任鄭文銅機要，隨後在馬英九政府執政初期，出任合庫資產管理公司總經理。他於2015年正式接掌勝昱科技負責人，過去在政商界累積了相當豐富的人脈與資歷。

林博文過去就曾捲入和旺建設炒股案。當年和旺建設爆發掏空風暴之際，林博文旗下經營的穩穩全球整合行銷公司，曾獲得銀行團高達19億6000萬元的聯貸案，未料最後卻淪為呆帳，如今再度因掏空案遭移送。

出版：06：48

更新：07：14