沈伯洋酸「內湖積淹水」：受傷的只有山蘇　殷瑋揭真相

▲台北市長參選人沈伯洋。（圖／記者劉耿豪攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市內湖區日前發生積淹水災情，後來基湖路傳出有一整排水溝長出山蘇，讓網友直呼「難怪淹水」，連綠委沈伯洋也補槍酸「唯一受傷的只有山蘇」。對此，台北市研考會主委殷瑋指出，植物專家判定山蘇是上游沖下來的，並不會影響積淹水，而且那處水溝經查是私人土地。

殷瑋8日在《誰來早餐》節目表示，他也拉著環保局長徐世勳，去抽了行天宮底下的淤泥，用一根長桿下去測量，看淤泥幾公分，按標準如果有5公分的話，就一定要清淤，不管有沒有清過都要清。

植物專家判斷 山蘇可能從上游沖下來

談到山蘇一事，殷瑋表示，環保局長徐世勳有找植物學的專家來。植物學專家說，如果水溝出現山蘇，最合理的解釋是從上面沖下來，因為底下的管道會轉彎，流速會下降，那個地方容易積淤，也是清淤的相對熱點。

殷瑋指出，當山蘇來到這裡停了下來，就會造成這樣的狀況，但植物學專家也說，山蘇是軟的東西，不會因為它而影響水流，所以重點是山蘇並不影響積淹水，但有山蘇就清掉，這沒有問題。

▲台北市政府研考會主委殷瑋。（圖／記者李毓康攝）

主持人朱凱翔接著說，質疑者要講的是說「你很久沒清了」，代表很久沒去動過那個土，種子才會長出山蘇。那現在山蘇到底在哪裡？

環保局一查是私人土地 不能擅自進場施作

對此，殷瑋解答，當初找到山蘇的地方，有個「誰誰誰」去了防火巷，說這裡都沒清淤，但環保局一查發現是私人土地。如果是私人基地的防火巷，環保局沒事不能進去施作。如果地主認為有清淤需求，可以通知環保局協助，政府絕對很願意幫忙，不會推託。

殷瑋強調，地下管線層層疊疊，一般在外看到溝渠，不一定是公家的溝渠，「如果是公家的地，沒做到的，請大家檢驗，但如果那是私人土地，此前沒有這個資訊、彼此溝通的話，現在有這個需求，我們可以直接來解決問題。」