川普連貼「轟炸伊朗照」嗆聲：若再襲擊船隻將更嚴重

▲美國總統川普貼出多張轟炸伊朗照片。（圖／翻攝truthsocial／@realDonaldTrump，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國、伊朗停火協議變局，美軍美軍在美國總統川普（Donald Trump）指示下，已正式對伊朗發動新一輪軍事打擊，主因是報復伊朗前一天轟炸船隻的行為。川普在其社群連續發佈多張伊朗被轟炸的照片、影片，還發文威脅伊朗「若再反撲後果會更嚴」。

捍衛海峽航行自由

這起衝突的核心點在於荷莫茲海峽，美國中央司令部部隊接獲白宮指令後迅速出擊，這次行動的戰術目標非常明確，就是要進一步瓦解伊軍實質威脅國際航道的能力，確保各國商船在該海域的通行安全。

川普對此發表強硬聲明，直接證實這次美軍主動出擊，完全是針對伊朗昨日炸毀船隻的報復手段。他同時警告伊朗，如果未來持續襲擊各國船隻，美方將祭出更具毀滅性的嚴重後果。

伊軍飛彈部隊待命

面對美軍的大動作空襲，伊朗官媒也迅速引述軍方高層消息反擊。伊朗內部已經完成戰爭動員，將直接動用最核心的無人機部隊與飛彈編隊，鎖定美國設在中東的各個基地，並強調這場大規模轟炸即將引爆。

目前整個中東局勢陷入高度緊張狀態，兩國之間的軍事對抗從海域攔截直接演變成全面性的基地攻防戰。美伊雙方各不相讓且火力全開，也讓這場突發的戰火在短時間之內完全沒有停歇的跡象，全球都在緊密關注。