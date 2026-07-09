女球迷「上空」慶晉級　狂震8秒摔車

#VIRAL. En medio de las celebraciones por triunfo de Selección Colombia en Armenia, una mujer protagonizó un peligroso incidente al caer de un vehículo en movimiento. Mientras animaba la fiesta desde la ventana, perdió el equilibrio tras quitarse el sostén, terminando en el suelo pic.twitter.com/27jEUtMPd6 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 5, 2026

記者黃翊婷／綜合報導

2026世界盃足球賽哥倫比亞雖然在32強淘汰賽中，以1比0力退迦納，可惜卻無緣晉級8強。不過，日前有女球迷為了慶祝哥倫比亞戰勝迦納，開心脫下胸罩，裸著上半身並探出車窗外狂舞8秒，結果不慎從車上摔落，相關影片在網路上瘋傳。

▲哥倫比亞在32強淘汰賽中擊敗迦納。（圖／達志影像／美聯社）

根據《BLU Radio》報導，這起事件發生在亞美尼亞城（Armenia），只見該名女球迷坐在副駕駛座的車窗上，整個人上半身都在車外，另一側還有一名同伴同樣將身體探出車窗，兩人開心慶祝球隊獲勝。

接著，女球迷突然脫掉胸罩，裸露上半身並開始抖胸狂舞8秒，此時車子向前行駛，她重心不穩直接從車上摔下來。同伴見狀立刻下車幫忙，旁邊的熱心民眾也衝上去協助，隨後女球迷站了起來，似乎沒有受到太大傷害。

相關監視器影片在X等社群媒體上流傳開來，引發網友熱烈討論，有網友推測女球迷當時可能處於酒醉狀態，加上情緒激動才會發生意外，幸好沒有釀成憾事。