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女球迷「上空」慶晉級　狂震8秒摔車

記者黃翊婷／綜合報導

2026世界盃足球賽哥倫比亞雖然在32強淘汰賽中，以1比0力退迦納，可惜卻無緣晉級8強。不過，日前有女球迷為了慶祝哥倫比亞戰勝迦納，開心脫下胸罩，裸著上半身並探出車窗外狂舞8秒，結果不慎從車上摔落，相關影片在網路上瘋傳。

▲Jhon Arias第14分鐘進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞在32強淘汰賽中擊敗迦納。（圖／達志影像／美聯社）

根據《BLU Radio》報導，這起事件發生在亞美尼亞城（Armenia），只見該名女球迷坐在副駕駛座的車窗上，整個人上半身都在車外，另一側還有一名同伴同樣將身體探出車窗，兩人開心慶祝球隊獲勝。

接著，女球迷突然脫掉胸罩，裸露上半身並開始抖胸狂舞8秒，此時車子向前行駛，她重心不穩直接從車上摔下來。同伴見狀立刻下車幫忙，旁邊的熱心民眾也衝上去協助，隨後女球迷站了起來，似乎沒有受到太大傷害。

相關監視器影片在X等社群媒體上流傳開來，引發網友熱烈討論，有網友推測女球迷當時可能處於酒醉狀態，加上情緒激動才會發生意外，幸好沒有釀成憾事。

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