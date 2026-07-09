護國神山擋不到　「巴威環流恐直灌」西半部注意

▲巴威暴風圈十分巨大。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

護國神山中央山脈擋不住！氣象粉專提醒，強烈颱風巴威進逼，周五晚到周日晨全台嚴防狂風驟雨，「颱風環流未受山脈阻擋直接灌入，整個中部以北都有出現10級以上強陣風機會，西半部的朋友請不要再覺得颱風從東部來不關你們的事了。」

「觀氣象看天氣」臉書提到，巴威颱風過去移速稍微減慢，逐漸西北轉；強度方面在乾空氣及風切的影響之下，略為減弱，未來前方海水熱含量（OHC）也較不足，強度也會再度減弱，但目前估計到達台灣附近時，仍維持大概強颱下限水準。

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估暴風圈籠罩將長達24小時

「觀氣象看天氣」說，今天、周五中央氣象署也將發布海陸警，目前預估暴風圈籠罩台灣陸地時間將長達24小時，由於本次中部以北地區屬迎風面，颱風環流未受山脈阻擋直接灌入，整個中部以北都有出現10級以上強陣風機會，西半部的朋友請不要再覺得颱風從東部來不關你們的事了，特別是北部須防範13級以上強陣風，勢必會造成市容、財產的嚴重損害。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



「巴威非虛胖，而是貨真價實巨大」



文中提到，而從周三下午4時衛星風場反演資料，依舊可以看到巴威的7級風範圍，大概為台灣的3-4倍之廣；周三晚間9時，在颱風北方約980公里的日本北大東島，甚至也測得11.2m/s的平均風速（相當於6級）、陣風達14.9m/s（相當於7級)，與衛星反演風場資料幾乎一致，可見巴威並非虛胖，而是貨真價實的巨大，也直接證明衛星反演風場具有一定的參考價值。

文中提醒，在農漁業方面，由於適逢稻作採收期，目前北部、中部、宜蘭仍有部分一期稻作尚未完全採收，提醒可以利用今天前較好的天氣做最後收成（千萬避免冒風雨槍收）；台東地區屬背風面，有焚風出現的可能，農作物一樣要注意。

文中表示，遠洋捕撈的船隻也千萬別再出航，務必加緊返航並將船隻固定與岸邊，做好防颱準備；而山區在未來幾天天氣也變化十分快速，千萬別看上午天氣還好好的，就冒險登山，以免造成自己與他人產生生命的危險。