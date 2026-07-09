川普將敘利亞移出「支持恐怖主義」名單　45天後上路

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今天在土耳其與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會面時表示，華府已決定把敘利亞移出「支持恐怖主義國家」名單。川普也已通知國會，若45天審查期內未遭阻擋，措施即可正式上路。

川普這次赴土耳其出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，並在場邊與夏拉會談。夏拉是在2024年12月率領反抗軍推翻前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權後掌權。路透社披露，川普在給夏拉的信中承諾，會排除重建障礙，協助敘利亞恢復發展。

信件內容還提到，已有美國企業準備前往敘利亞投資，協助當地重振經濟。一名美國高階官員透露，這封信是在兩人會晤後交給夏拉。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則稱，這是川普再次推動具有歷史意義的決策，盼讓敘利亞民眾迎向新局。

敘利亞自1979年起被美國列入支持恐怖主義國家名單，長期面臨援助、軍售及金融往來限制，也衝擊外資進入。去年起，在土耳其與沙烏地阿拉伯斡旋下，川普逐步鬆綁對敘制裁，上月更宣布終止相關制裁計畫。雖然以色列對夏拉政府態度保留，甚至多次空襲敘利亞，川普仍選擇持續支持。