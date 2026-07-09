　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普將敘利亞移出「支持恐怖主義」名單　45天後上路

▲▼美國總統川普3日在「總統山」拉什莫爾山發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今天在土耳其與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會面時表示，華府已決定把敘利亞移出「支持恐怖主義國家」名單。川普也已通知國會，若45天審查期內未遭阻擋，措施即可正式上路。

川普這次赴土耳其出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，並在場邊與夏拉會談。夏拉是在2024年12月率領反抗軍推翻前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權後掌權。路透社披露，川普在給夏拉的信中承諾，會排除重建障礙，協助敘利亞恢復發展。

信件內容還提到，已有美國企業準備前往敘利亞投資，協助當地重振經濟。一名美國高階官員透露，這封信是在兩人會晤後交給夏拉。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則稱，這是川普再次推動具有歷史意義的決策，盼讓敘利亞民眾迎向新局。

敘利亞自1979年起被美國列入支持恐怖主義國家名單，長期面臨援助、軍售及金融往來限制，也衝擊外資進入。去年起，在土耳其與沙烏地阿拉伯斡旋下，川普逐步鬆綁對敘制裁，上月更宣布終止相關制裁計畫。雖然以色列對夏拉政府態度保留，甚至多次空襲敘利亞，川普仍選擇持續支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威速度變慢！　影響程度增加
入伍5天「班長嗆到營長」：出去弄死你　打傷輔仔還想逃兵
2歲女兒走失35年　陸父抱憾離世「不知她就在對街」
大谷翔平300轟特別影片公開　「最棒的1分11秒」
巴威「破紀錄最大顆」　影響時間延後
巴威最新路徑　「4次雙眼牆置換」現況曝
郭台銘又偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反對中國海事擴張　美駐英大使向國際海事組織遞交聲明

傳伊朗挨轟致電求和　美官員：趁北約峰會攻擊商船「惹怒川普」

伊朗南部沿海多地爆炸「已釀8死」　海軍港口烈焰竄天

63元餅乾毀11年信任　美福特老員工誤被當賊「拒領百萬復職」

女球迷「上空」慶晉級　狂震8秒摔車

川普連貼「轟炸伊朗照」嗆聲：若再襲擊船隻將更嚴重

川普將敘利亞移出「支持恐怖主義」名單　45天後上路

美國務院：中國試射飛彈通知倉促　未循五常慣例

美媒：中國准許阿里巴巴、DeepSeek等頂尖公司採購輝達H200

川普淡化美伊局勢：衝突很快就會結束

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」警秒回一句

雙載上班被撞2死「瞬間炸成碎片」驚悚畫面曝　自小客翻落水溝

反對中國海事擴張　美駐英大使向國際海事組織遞交聲明

傳伊朗挨轟致電求和　美官員：趁北約峰會攻擊商船「惹怒川普」

伊朗南部沿海多地爆炸「已釀8死」　海軍港口烈焰竄天

63元餅乾毀11年信任　美福特老員工誤被當賊「拒領百萬復職」

女球迷「上空」慶晉級　狂震8秒摔車

川普連貼「轟炸伊朗照」嗆聲：若再襲擊船隻將更嚴重

川普將敘利亞移出「支持恐怖主義」名單　45天後上路

美國務院：中國試射飛彈通知倉促　未循五常慣例

美媒：中國准許阿里巴巴、DeepSeek等頂尖公司採購輝達H200

川普淡化美伊局勢：衝突很快就會結束

巴威變慢了！　影響程度增加

台積電今發6元股息　估注台股1556億資金活水

披國旗喊「從未失去信念」　阿根廷男慶晉8強數分鐘後遭石砸死

想月領1萬元股息！股魚試算00929約81萬可達標　比0056、00878、00919組合少花近30萬本金

TOYOTA「小神車入門MPV」9月推改款！配備更滿更安全

趙傳演唱會主視覺竟是兒子畫的！飛英參加畢典　學霸兒錄取研究所

反對中國海事擴張　美駐英大使向國際海事組織遞交聲明

優良光電廠「友善生態」跳票　石虎棲息地用農藥

女同事「借住一晚」被台北男性侵　報警慘遭痛打

客買1.7萬元戒指秀「匯款成功」截圖　老闆一看僅4元傻眼

記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD

國際熱門新聞

川普宣布授權烏克蘭生產愛國者飛彈

川普宣布：今晚將再狠狠打擊伊朗

女球迷「上空」慶晉級　狂震8秒摔車

波音737失聯！5人機組名單曝

美媒：中國准許阿里巴巴、DeepSeek等頂尖公司採購輝達H200

川普淡化美伊局勢：衝突很快就會結束

川普嗆西班牙「沒救了」　放話切斷貿易往來

63元餅乾毀11年信任　美資深員工傻眼

美國務院：中國試射飛彈通知倉促　未循五常慣例

飛行教官「墜機輕生亡」！250m高空硬開艙門

川普連貼「轟炸伊朗照」嗆聲：若再襲擊船隻將更嚴重

川普將敘利亞移出「支持恐怖主義」名單　45天後上路

辣媽穿清涼逛超市男保全攔下

即／川普：美伊停火「已結束」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

最新各國路徑！　巴威要轉向了

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

極端強降雨！巴威登陸或擦過北台灣

巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

巨肥巴威10級暴風圈罩2地區　中預估登陸

巴威又要「眼牆置換」　恐迎第4次巔峰

20多歲身上冒「凸起小紅點」　醫吐我也有：2異狀速就診

別人的老闆！　巴威還沒到就宣布「週五在家」

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

梅西想勸架竟遭埃及教練怒飆Fk you！

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面