巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

▲蘭嶼天氣極佳、清晰度爆表，肉眼竟可見到菲律賓2座島嶼。（圖／翻攝自臉書／蘭嶼氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

強颱巴威最快明天（10日）入夜影響台灣，北部、宜蘭首當其衝。多年來，台東一直流傳「看得到蘭嶼，代表颱風要來了」的說法。不料蘭嶼氣象站如今曬出照片，竟連114公里外的菲律賓島嶼都一清二楚，讓網友們直呼好扯。

蘭嶼能見度爆表 肉眼看見菲律賓島嶼

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蘭嶼氣象站6日在臉書貼出一張照片，表示當天能見度極佳，連菲律賓最北端的雅米島跟北島，肉眼都輕鬆可見。事實上，北島至少距離蘭嶼約114公里，雅米島則距離約110公里。

網友看傻直呼「視野越好，颱風越恐怖」

網友們看完紛紛直呼，「水氣都被吸走了」、「菲律賓最北領土」、「視野越好，颱風越恐怖」、「真正的千里眼」、「颱風要來的關係，所以視野很清晰，在台東鯉魚山就看得到蘭嶼」、「這麼遠還怎麼清楚看到？這表示這次颱風很強，一定做好防颱準備」。

台東流傳天氣諺語 「看到蘭嶼代表颱風要來」

前兩天，有網友在Threads貼出照片，分享從台東富岡漁港能肉眼看見蘭嶼，「台東人說如果看到蘭嶼，代表颱風要來了！」吸引大批網友熱議，紛紛稱老一輩都是這樣說。

下沉氣流讓空氣變清澈

其中，還有網友召喚Meta AI解答，「真的，算台東人的天氣諺語。颱風靠近前外圍下沉氣流會把水氣壓下去，空氣變特別清澈透明，原本看不到的蘭嶼就會突然清楚出現。」