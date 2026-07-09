　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」

▲▼2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」。（圖／翻攝自微博／北京時間）

▲崔寧（右）上午登記尋人，結果下午就收到親妹妹聯繫。（圖／翻攝自微博／北京時間）

記者柯沛辰／綜合報導

中國廣西一名2歲女童35年前在市場走失，親生父親花費半生尋女未果，最終抱憾離世。女童長大成人後，今年7月7日登記尋親，當天下午就接到親生妹妹聯繫，才發現家人其實就住在馬路對面。

爸爸給1角買包子　女童轉身消失

綜合陸媒報導，女童名叫崔寧，35年前跟父親到南寧一處市場賣菜，當時年僅2歲的她在攤位旁玩耍，但父親一個人很忙，見她鬧了起來，便給了一角錢，讓女兒自行去旁邊買包子，沒想到她調皮，一路溜到了對街的批發市場。

崔寧表示，當時一名賣衣服的女攤商注意到她疑似迷路，曾透過廣播尋找家長，但始終沒有人前來認領。由於年幼的崔寧一直跟著她，女攤商不忍將她丟下，最後便帶回家照顧，「養母說聽我口音也像玉林的，一開始以為我是啞巴。」

▲▼2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」。（圖／翻攝自微博／北京時間）

▲崔寧與母親相擁而泣。（圖／翻攝自微博／北京時間）

上午登記、下午認親　母女相擁痛哭

崔寧表示，成長過程中養父母與哥哥都對她非常好，近年網路逐漸發達，社群平台上經常出現尋親團圓、寶貝回家了的故事，她也開始好奇，自己的親生家庭究竟在哪？於是決定登記資料，希望碰碰運氣。

令人意外的是，崔寧7月7日上午才發布尋親訊息，下午親妹妹便主動聯繫。雙方完成DNA檢驗後，確認彼此具有血緣，而她也終於見到親生母親與妹妹，3人相擁落淚。

遺憾的是，苦尋崔寧多年的父親已抱撼離世，未能親眼等到團圓。事實上，崔寧走失後並未離家太遠，就在對面批發市場，兩家人相隔一條街，卻意外錯過半生。

▼網友熱議「養母為什麼不送到派出所？」。（圖／翻攝自微博／北京時間）

▲▼2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」。（圖／翻攝自微博／北京時間）

▲▼2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」。（圖／翻攝自微博／北京時間）

▲▼2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」。（圖／翻攝自微博／北京時間）

本文作者

柯沛辰

看更多 ››

最近的報導

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

等公車被踩到腳　香港50歲婦人掐死對方

颱風「巴威」體型可覆蓋9個浙江　陸專家警告：罕見強度不容小覷

颱風「巴威」週五起影響多地！　央視：台灣將率先迎大暴雨

遼寧京哈高速油罐車側翻「釀2死」　黑煙+火光瀰漫多位駕駛急倒車

廣西洪水沖毀動物園！上百隻動物逃跑：可能具有攻擊性

陸預測：巴威11日白天登陸或擦過台灣北部

2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」

湖北一家三口「遭龍捲風捲走」墜樓身亡　14歲兒子親眼目睹全程

廣西、湖北、甘肅暴雨成災　陸委會表達慰問：尚無國人受災

曾質疑官方GDP數據　陸55歲經濟學家高善文病逝

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

等公車被踩到腳　香港50歲婦人掐死對方

颱風「巴威」體型可覆蓋9個浙江　陸專家警告：罕見強度不容小覷

颱風「巴威」週五起影響多地！　央視：台灣將率先迎大暴雨

遼寧京哈高速油罐車側翻「釀2死」　黑煙+火光瀰漫多位駕駛急倒車

廣西洪水沖毀動物園！上百隻動物逃跑：可能具有攻擊性

陸預測：巴威11日白天登陸或擦過台灣北部

2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」

湖北一家三口「遭龍捲風捲走」墜樓身亡　14歲兒子親眼目睹全程

廣西、湖北、甘肅暴雨成災　陸委會表達慰問：尚無國人受災

曾質疑官方GDP數據　陸55歲經濟學家高善文病逝

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販加碼生鮮優惠一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

爸媽不准養！姊妹演「路邊撿到貓」成功收編　網自首：我也用這招

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

王彥程追星成功！見娜璉秒變害羞粉絲　網笑：比投球還緊張

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

馬英九下週76歲生日！　朱立倫今看望提前送生日祝福

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

郭碧婷曝女兒超黏向佐　嬰兒時被他抱一臉得意

大陸熱門新聞

2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」

陸預測：巴威11日白天登陸或擦過台灣北部

湖北一家三口「遭龍捲風捲走」墜樓身亡

央視：「巴威」明起發威，台灣將率先迎大暴雨

廣西洪水900條蛇脫逃！村民被咬中毒身亡

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

「巴威」可覆蓋9個浙江　陸專家：強度不容小覷

廣西動物園遭洪水吞噬　員工嘆：多數動物都死了

廣西洪水沖毀動物園！上百隻動物逃跑

「巴威」跟上來！中國遭2颱風襲擊

廣西、湖北、甘肅暴雨　陸委會表達慰問

曾質疑官方GDP數據　陸55歲經濟學家病逝

小米要出新SUV了　中文名「澎程」呼之欲出

黑煙+火光沖天！京哈高速油罐車側翻「釀2死」

更多熱門

相關新聞

花蓮保全戶撤離愛貓走失　警尋回讓她超感動

花蓮保全戶撤離愛貓走失　警尋回讓她超感動

因應萬里溪堰塞湖警戒，鳳林鎮公所協助部分保全戶入住安置處所，不料其中一戶飼養的愛貓「阿里」於28日凌晨受驚掙脫貓籠走失，讓飼主焦急萬分。央人四處尋找仍未果，最後向鳳林分局請求協助，警方立即通報各服勤人員共同留意，希望儘速找回這位對飼主而言如同家人般的重要夥伴。

赤柴「柯P」台南後壁走失12天飼主懸賞盼愛犬平安回家

赤柴「柯P」台南後壁走失12天飼主懸賞盼愛犬平安回家

雲林人超好笑！一票找美琪「先問浪汪」

雲林人超好笑！一票找美琪「先問浪汪」

快訊／重金懸賞50萬尋愛犬！「美琪」找到了

快訊／重金懸賞50萬尋愛犬！「美琪」找到了

失智婦初抵金門不慎走失　警1小時尋獲

失智婦初抵金門不慎走失　警1小時尋獲

關鍵字：

走失

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面