2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」

▲崔寧（右）上午登記尋人，結果下午就收到親妹妹聯繫。（圖／翻攝自微博／北京時間）

記者柯沛辰／綜合報導

中國廣西一名2歲女童35年前在市場走失，親生父親花費半生尋女未果，最終抱憾離世。女童長大成人後，今年7月7日登記尋親，當天下午就接到親生妹妹聯繫，才發現家人其實就住在馬路對面。

爸爸給1角買包子 女童轉身消失

綜合陸媒報導，女童名叫崔寧，35年前跟父親到南寧一處市場賣菜，當時年僅2歲的她在攤位旁玩耍，但父親一個人很忙，見她鬧了起來，便給了一角錢，讓女兒自行去旁邊買包子，沒想到她調皮，一路溜到了對街的批發市場。

崔寧表示，當時一名賣衣服的女攤商注意到她疑似迷路，曾透過廣播尋找家長，但始終沒有人前來認領。由於年幼的崔寧一直跟著她，女攤商不忍將她丟下，最後便帶回家照顧，「養母說聽我口音也像玉林的，一開始以為我是啞巴。」

▲崔寧與母親相擁而泣。（圖／翻攝自微博／北京時間）

上午登記、下午認親 母女相擁痛哭

崔寧表示，成長過程中養父母與哥哥都對她非常好，近年網路逐漸發達，社群平台上經常出現尋親團圓、寶貝回家了的故事，她也開始好奇，自己的親生家庭究竟在哪？於是決定登記資料，希望碰碰運氣。

令人意外的是，崔寧7月7日上午才發布尋親訊息，下午親妹妹便主動聯繫。雙方完成DNA檢驗後，確認彼此具有血緣，而她也終於見到親生母親與妹妹，3人相擁落淚。

遺憾的是，苦尋崔寧多年的父親已抱撼離世，未能親眼等到團圓。事實上，崔寧走失後並未離家太遠，就在對面批發市場，兩家人相隔一條街，卻意外錯過半生。

▼網友熱議「養母為什麼不送到派出所？」。（圖／翻攝自微博／北京時間）