巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

▲強颱巴威今轉向。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強烈颱風巴威今日起逐漸轉向西北進行；周五、周六受巴威侵襲，周五各地風雨越晚越大；周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。

▼最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）



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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日太平洋高壓及巴威外圍沉降，各地晴朗無雲，熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度以上，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

周五、周六影響最劇

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、周六受巴威侵襲，周五各地風雨越晚越大；周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨，彭佳嶼、東北角及北海岸因接近眼牆，還需注意「毀滅性」強風岀現；周六晚起本島風雨逐漸減小。

吳德榮分析，周日至下周五巴威已遠離，但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨，午後常有強對流發展（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



巴威今起逐漸轉向



吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，巴威今起逐漸轉向西北進行，周六中心通過台灣東北部海面，沿著北部近海前進，周六午夜再登陸浙江、福建交界處，路徑不確定性範圍（紅框）縮小，但仍包括宮古島及半個台灣；其強度在接近台灣前仍維持「大型強颱」，周六起因台灣地形破壞，強度才逐漸減弱。

吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，巴威的系集平均路徑與路徑潛勢預測圖路徑類似，中心擦過台灣北部近海或北端陸地（類似尼爾森、楊希）機率較高，北偏通過宮古島（類似溫妮）或南偏登陸東部（類似蘇廸勒）機率雖較低亦不能排除，不同路徑帶來的威脅略有差異，但皆不可小覷，需密切觀察氣象署及模式調整，來者不善，應加緊做好防颱準備。

▼最新歐洲模式系集模擬圖。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

